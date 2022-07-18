Sigara kullananlar dikkat: Sigara ses tellerine zarar veriyor

İnsan sağlığına verdiği zararlarla bilinen sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı.

Sigara kullanımı pek çok hastalığa neden oluyor bunlardan biri de ses telleriyle alakalı. Peki, sigara kullanımı ses tellerine ne gibi bir zarar veriyor.

Peki, özellikle sigara içen kadınlarda görülen ses kalınlaşmasının bir tedavisi var mı?