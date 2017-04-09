Sigara kullanımı giderek artıyor

Yaklaşık 200 yıllık İngiliz sağlık dergisi The Lancet en son raporuna göre dünya nüfusun artmasıyla birlikte, sigara kullanımın arttığına dikkat çekti.

Her yıl binlerce kişinin öldüğü sigara kullanımıyla ilgili korkutan rakamlar açıklandı.

Araştırma raporuna göre 1990 yılında 870 milyon, 2015 yılında sigara tiryakisi sayısın 933 milyona tırmandığı kayıtlara geçti. Raporda en çok sigara kullanan ülkelerin başında Filipinler, Endonezya ve Bangladeş yer aldı. Kadınlarda en çok sigara kullanan ülke ise Rusya oldu.

Ölümlerin onda biri sigaradan kaynaklandığı, bu nedenle herkesin sigarayı bırakması, içenlerin kullanmamaları için ikna olmaları tavsiye ediliyor. Dünya Sağlık Organizasyonunun raporuna göre ise sigara kullanımın dünya ekonomisine 1 bilyon Amerikan Doları yaklaşık 950 milyar Euro zarar verdiği ortaya çıktı. Sigara kullanımın çeşitli hastalıklara yol açtığı, hastalıklardan dolayı her yıl 6milyon tiryaki hayatını kaybediyor.

Sigara kullanmayan ama sigara ortamında bulunan pasif içicilerin zehirli dumandan her yıl 600 bin kişinin öldüğü raporda yer aldı. Piyasada moda olan, sayıları giderek artan elektronik sigaralarında sağlığı tehdit ettiği öğrenildi.