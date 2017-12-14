Sigaraya bir yasak daha ! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı

Bakanlık, kadın ve gençlerde artan sigara kullanımını önlemek için dizilerdeki sigara görüntülerinin tamamen kaldırılmasını sağlayacak. Sinemalarda gösterilen sigara reklam ve görüntüleri de yasaklanacak. Böylece yıllardır görmeye alıştığımız sigaraların buzlanma görüntüleri tarih olacak.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, uygulanacak yeni yöntemleri şöyle anlattı:

“Sigarayı kimliksiz hale getireceğiz. Sinemalarda sigara kullanımını destekleyici promosyonlar yaptırmayacağız. Reklamlar yasaklanacak. Dizilerde içilmesine engel olacağız. Yapılırsa o bölümler kesilecek. Sigara içme oranını 2023’e kadar yüzde 25’e getirmeyi hedefliyoruz.”