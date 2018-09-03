Siğil Belirtileri

Çoğu genellikle sert kenarlar oluşmaktadır ve içi dışına göre daha yumuşaktır. Diğer yandan, bazı siğil türleri oldukça düz ve pürüzsüz de görünebilmektedir.

Siğillerin şekli genellikle yuvarlak ya da ovaldir ve boyutları 1-10 mm çapı arasında değişmektedir. Oluşan bu lezyonları çevreleyen ciltten ayırt edilebilmektedir. Sağlıklı cilde oranlar daha açık ya da daha koyu kalabilmektedir. Renkleri beyazdan kahverengi-griye kadar değişebilmektedir.

Genellikle, dışı daha açık renkte olan siğilin içinde küçük siyah noktalar dikkat çekmektedir. Bu noktalar, siğilleri kanla besleyen küçük bir kılcal kısımdır ve tipik olarak siğilin kaybolmasıyla da ilgili bir işarettir.

Cilt üzerinde meydana gelen minik kesikler veya çiziklere girebilen insan papilloma virüsünden (HPV) kaynaklanan siğiller, enfeksiyonun gelişmesi için bir kuluçka dönemi (siğil başlangıcı) geçirmektedir. Sonrasında belirtilerinin ortaya çıkması ise iki ile altı ay (hatta aşırı durumlarda yıllarca) sürebilmektedir. Siğiller genellikle zararsız olsa da, kişi için oldukça utanç verici olabilmektedir. Özellikle çocuklar ve genç yetişkinler için duygusal sıkıntıya sebebiyet verebilmektedir.

Siğilin Genel Özellileri

Siğiller genellikle ağrılı değildir, ancak verruka gibi bazı türler ağrılı olabilmektedir. Bazen kaşıntılı da olabilen siğiller herhangi bir kaşınma durumunda kanayabilmektedir.

Siğil nasıl anlaşılır? Siğil bir adet veya birden çok olacak şekilde gelişebilmektedir ve en sık görülen çeşidi olan verruca vulgaris çeşidinin özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

· Yuvarlak veya oval şekillidir.

· Sert bir yumrudur.

· Bu sert yumrunun düzeyi pürüzlüdür.

· Genellikle parmak eklemleri, parmaklar ve dizler üzerinde gelişmektedir.

· Çap olarak, 1 mm'den daha az çaptan 10mm'e (1cm) kadar değişen boyutlarda olabilmektedir.

Hepsi farklı boyut ve şekillerde çeşitli siğil türleri bulunmaktadır. Farklı siğil tipleri ve belirtileri şöyle açıklanmaktadır:

Verrucas (Plantar Siğiller) Belirtileri

Verrucas plantar siğillerin özellikleri şunlardır:

· Siğilin deri bölgesi beyazdır.

· Genellikle merkezinde siyah bir nokta (kan damarı) bulunmaktadır.

· Cildin yüzeyinde yükselmemektedir.

· Genellikle, ayak tabanlarında görülmektedir.

· Genellikle vücut ağırlığını taşıyan ayak tabanlarında geliştiği için oldukça ağrılı olabilmektedir.

Düz Siğil (Flat, Plane Siğil) Belirtileri

Düz siğillerin özellikleri şunlardır:

· Düz siğiller sarımsı bir renktedir.

· Pürüzsüz, yuvarlak ve düz tepecikler şekilde gelişmektedir.

· Genellikle boyutları 2 ile 4 mm arasındadır.

· Genellikle küçük çocuklarda, çoğunlukla eller, yüz ve bacaklarda gelişmektedir.

· Kadınlarda, alt bacak bölgesinde de görülebilmektedir (bacakların tıraş edilmesi virüsün yayılmasına neden olabildiği için)

· Kümeler halinde gelişebilen düz siğiller bir ve birkaç yüz siğilden oluşabilmektedir.

Filiform Siğil Belirtileri

Filiform siğillerin özellikleri şunlardır:

· Bu siğiller uzun ve incedir.

· Daha çok boyun, yüz ve burun delikleri üzerinde gelişmektedir.

Periungual Siğil Belirtileri

Periungual siğillerin özellikleri şunlardır:

· Bu siğiller pürüzlü bir yüzeye sahiptir.

· El ya da ayak tırnaklarının altında ve çevresinde gelişmektedir.

· Tırnağın şeklini etkileyebilmektedir.

· Ağrı verici olabilmektedir.

Mozaik Siğil Belirtileri

Mozaik siğillerin özellikleri şunlardır:

· Bu siğiller kümeler halinde büyümektedir.

· Gelişen siğiller mozaik deseni andırmaktadır.

· Sıklıkla avuç içlerinde (palmar siğiller) ve ayaklarda görülmektedir.

Genital Siğil Belirtileri

Kadınlarda genital siğiller vulvada, vajina duvarlarında, dış genital bölgeler ile anüs, anal kanal ve serviks arasındaki bölgede büyüyebilmektedir. Erkeklerde ise penisin, skrotumun veya anüsün ucunda oluşabilmektedir.

Genital siğiller, enfekte olmuş bir kişiyle oral cinsel temasta bulunan bir kişinin ağzında veya boğazında da gelişebilmektedir.

Genital siğillerin belirtileri şunları içermektedir:

· Genital bölgede küçük, ten rengi veya gri şişlikler

· Karnabahar benzeri bir şekle bürünen birbirine yakın birkaç siğil

· Genital bölgede kaşıntı veya rahatsızlık

· İlişki sırasında ya da sonrasında kanama

Genital siğiller, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve düz olabilmektedir. Bununla birlikte, bazen genital siğiller büyük kümeler halinde de gelişebilmektedir.

Tıbbi Yardım Alınması Gereken Belirtiler

Aşağıdaki siğil belirtilerinin yaşanması durumunda, doktora başvurulması en doğrusu olacaktır.

· Siğillerin kanaması

· Görünüşünde meydana gelen değişiklikler

· Kendi çevresine ya da vücudun diğer alanlarına yayılması

· Acı, ağrı, sızı vermesi ya da psikolojik olarak kişiyi etkilemesi

Siğil Nedir?

Siğiller yaygın olarak parmakların ve ellerin üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bunlar küçük ve grimsi renkte olan cilt büyümeleridir. Ne kadar dokunmaya ya da darbeye maruz kaldığına bağlı olarak, bu siğiller genellikle küçük, pıhtılaşmış kan damarları olan küçük siyah noktaların bir modelini içermektedir.

Cilt yüzeyinde gelişen bu siğiller, bir virüsün (HPV) enfekte olması sonucu oluşmaktadır ve temas yoluyla yayılmaktadır. Cildin siğil virüsüne maruz kalmasından sonra gelişmeye başlaması 2 ile 6 ay aralığındaki bir süreyi bulabilmektedir.

Siğiller genellikle zararsızdır ve gerek basit müdahalelerle gerekse kendi kendine kaybolabilmektedirler. Diğer yandan, pek çok insan hemen alınmasını isteyebilmektedir, çünkü özellikle eller ve parmaklar üzerinde gelişen siğiller, kişi için oldukça rahatsız edici ve utanç verici olabilmektedir.

Siğil Tedavisi

Siğil nasıl geçer? Siğiller genellikle zararsızdır ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendi kendine kaybolabilmektedir. Bununla birlikte, kişiyi rahatsız eden siğillere yönelik tedaviler uygulanabilmektedir.

Bazı durumlarda siğiller, reçetesiz salisilik asit sıvıları veya pedleri ile yok edilebilmektedir. Diğer durumlarda, uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

Dondurmak (kriyoterapi): Doktor tarafından siğili dondurmak için sıvı azot kullanılmaktadır. Sonrasında, belirli bir süre içinde siğil kendiliğinden düşmektedir.

Yakmak (elektrocerrahi): Genellikle siğilin keskin bir aletle kazınmasını (küretaj) içermektedir.

Condylox: Doğrudan siğillere az miktarda uygulanan reçeteli bir ilaçtır.

Lazer cerrahisi: Tedavi edilmesi zor olan siğiller için kullanılan bir prosedür. Sonrasında yara izi bırakabilmektedir.

Siğil İçin Hangi Doktora Gidilir?

Siğil tanısı ve tedavisi için dermatoloji (cilt hastalıkları) bölümüne başvurulmaktadır.