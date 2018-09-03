Siğil Nedenleri

İnsan papillom virüsünün (HPV) 100'den fazla farklı tipi tespit edilmiştir. Farklı tipteki bu virüsler farklı türlerde siğillerin gelişmesine neden olmaktadır.

En sık görülen çeşitleri, genellikle ellerde görülen siğiller ve ayaklarda meydana gelen plantar siğillerdir (verrucas). Servikal siğiller, belirli HPV tipleri tarafından cinsel yolla bulaşmakta ve serviks kanserilerine yol açabilmektedir.

Genital siğiller (Condyloma acuminata), sıklıkla çocuklarda görülmektedir ve cildin yüzeyinde parlak papüller ile karakterize edilen, zararsız fakat oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon olan, Molluscum contagiosum gibi farklı bir virüs türünden kaynaklanmaktadır.

Cildi cizerek tahriş etmek, ayakları sıcak ve nemli tutmak veya mantar cilt enfeksiyonları, cildi siğil virüslerine karşı açık bir hale getirmektedir. Diğer yandan, yorgunluk ve stres de kişinin siğillere karşı olan yatkınlığı artırabilmektedir.

Siğil Virüsünün (HPV) Yayılması

HPV, ciltten cilde olan yakın temas ile kişiden kişiye geçebilmektedir. Ayrıca dolaylı havlu ve ayakkabı gibi kontamine nesnelerden dolaylı olarak da kişi enfekte olabilmektedir. Siğillerin vücutta bulundukları süre boyunca bulaşıcı oldukları düşünülmektedir.

Cilt ıslak, yumuşak veya pürüzlü bir yüzeye temas ettiğinde siğil virüsünün yayılma olasılığı daha da yükselebilmektedir. Vücudun bir bölgesinde çıkan virüsün vücudun diğer alanlarına yayılma riski de bulunmaktadır. Siğillerin vücudun diğer alanlarına yayılmasına yol açan risk faktörleri şunlardır:

· çizmek, koparmak veya bir siğili ısırmak

· eğer üzerlerinde siğiller varsa, tırnakları ısırmak, yemek veya parmakları emmek

· eğer üzerlerinde siğiller varsa, yüzü ya da bacakları tıraş etmek

Cildi tahriş edici hareketlerde bulunmak, siğilin parçalanmasına ve kanamasına neden olmaktadır. Bu da, virüsün yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle, ayak tabanlarında çizikler veya kesikler bulunan insanlar siğillere karşı savunmasız kalabilmektedir.

Siğil virüsünün bulaşmış olduğu yüzeylere örnek olarak ise şunlar verilebilmektedir:

· Yüzme havuzlarını çevreleyen alanlar

· Ortak yıkama alanları

Siğil Risk Faktörleri

Siğilin uzmanlar tarafından tedavi edilmesini ve kontrol altına alınmasını gerektiren ya da kötü huylu kansere dönmesini artırabilecek bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Siğil risk faktörleri ise şunlardır:

· Yaşlı hastalar

· Zayıflamış bir bağışıklık sistemi olan kişiler (organ nakli hastaları, kanser tedavisi gören hastalar ya da HIV ve AIDS hastaları)

· Vücudunda alışılmadık sayıda lezyonu olan insanlar

Kötü huylu kansere dönme olasılığı daha yüksek olan siğiller ise şunlardır:

· Hızla büyüyen siğiller

· Kendi başlarına gelişen büyük siğiller (soliter lezyonlar)

· Belirli bir tip veya siğil grubuna (atipik) uymayan bir siğil

Siğil Nedir?

Siğiller yaygın olarak parmakların ve ellerin üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bunlar küçük ve grimsi renkte olan cilt büyümeleridir. Ne kadar dokunmaya ya da darbeye maruz kaldığına bağlı olarak, bu siğiller genellikle küçük, pıhtılaşmış kan damarları olan küçük siyah noktaların bir modelini içermektedir.

Cilt yüzeyinde gelişen bu siğiller, bir virüsün (HPV) enfekte olması sonucu oluşmaktadır ve temas yoluyla yayılmaktadır. Cildin siğil virüsüne maruz kalmasından sonra gelişmeye başlaması 2 ile 6 ay aralığındaki bir süreyi bulabilmektedir.

Siğiller genellikle zararsızdır ve gerek basit müdahalelerle gerekse kendi kendine kaybolabilmektedirler. Diğer yandan, pek çok insan hemen alınmasını isteyebilmektedir, çünkü özellikle eller ve parmaklar üzerinde gelişen siğiller, kişi için oldukça rahatsız edici ve utanç verici olabilmektedir.

Siğil Tedavisi

Siğil nasıl geçer? Siğiller genellikle zararsızdır ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendi kendine kaybolabilmektedir. Bununla birlikte, kişiyi rahatsız eden siğillere yönelik tedaviler uygulanabilmektedir.

Bazı durumlarda siğiller, reçetesiz salisilik asit sıvıları veya pedleri ile yok edilebilmektedir. Diğer durumlarda, uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

Dondurmak (kriyoterapi): Doktor tarafından siğili dondurmak için sıvı azot kullanılmaktadır. Sonrasında, belirli bir süre içinde siğil kendiliğinden düşmektedir.

Yakmak (elektrocerrahi): Genellikle siğilin keskin bir aletle kazınmasını (küretaj) içermektedir.

Condylox: Doğrudan siğillere az miktarda uygulanan reçeteli bir ilaçtır.

Lazer cerrahisi: Tedavi edilmesi zor olan siğiller için kullanılan bir prosedür. Sonrasında yara izi bırakabilmektedir.

Siğil İçin Hangi Doktora Gidilir?

Siğil tanısı ve tedavisi için dermatoloji (cilt hastalıkları) bölümüne başvurulmaktadır.