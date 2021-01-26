Sinir gazı üreticisi koronavirüs ilacı geliştirdiğini duyurdu!

Son olarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı zehirlemek için kullanıldığı öne sürülen Noviçok maddesinin geliştirilmesinde rol alan Rink, Sputnik'e verdiği demeçte Kovid-19'a karşı bağışıklık oluşturan bir ilaç geliştirdiğini anlattı.

Rink, "Viral hastalıklara karşı işe yarıyor, bağışıklık sistemi çalıştıktan sonra hücreleri mükemmel şekilde onarıyor, yani birçok uzmana göre Kovid-19 kaynaklı ölümün nedenlerinden biri olan sitokin fırtınasını önlüyor" dedi.

Rink'in anlattığına göre İmmofon, 1967'de SSCB'de sentezlenen 'Diucifon' ilacına dayanıyor. Diucifon, cüzzamı tedavi etmek için geliştirilen ve 2000'li yıllara kadar temel ilaçlar listesinde yer alan bir ilaç. Yeni ilaç ise, SSCB döneminde geliştirilen Diucifon'un suda ve dolayısıyla kan plazmasında zayıf çözünme olan temel dezavantajını ortadan kaldırıyor.

Rink, İmmofon'da güçlü bir yabancı antiviral madde olan 'Dapson' ile dokularda metabolizmayı harekete geçirmek ve rejenerasyon sürecini uyarmak için geliştirilen iki metilürasil molekülünün birleştirildiğini de vurguladı.

'700 yaşlı gönüllüde test edildi'

Rink, koronavirüsün yanı sıra lupus eritematozus (kelebek hastalığı), skleroderma, romatoid artrit, sedef hastalığı, alerji, lösemi ve akciğer hastalıklarına karşı da etkili olan İmmofon'un şimdiye dek 700 yaşlı gönüllüde test edildiğinin altını çizdi.

Rus uzman, "Virüs bulaştıktan sonra bir kez dahi şiddetli evreye geçilmedi ve tek bir ölüm dahi görülmedi" diye ekledi.



