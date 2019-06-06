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  3. 06 Haziran 2019 13:32

''Siyah poşetlerde'' büyük tehlike !

Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (ÇEBİD) Başkanı ve Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, plastikler içerisinde en zehirli ve kanserojen maddeler taşıyanın siyah poşetler olduğunu belirtti.

''Siyah poşetlerde'' büyük tehlike !
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Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından plastik poşetkullanımını azaltmak için hayata geçirilen projenin çok  yerinde ve isabetli bir adım olduğunu söyledi.

Plastik poşetlerin çevreye ve insana verdiği zararın çok büyük  olduğuna dikkati çeken Temel, "Bakanımızın son açıklamasına göre naylon  poşetlerin kullanımının yüzde 70 azaldığını gördük. Bu Avrupa'da yıllardır  uygulanmakta olan projeydi. Naylon poşetlerin verdiği zararın azaltılması çok  önemli. Biz bunun önlemini almasaydık çevremiz kirlenecekti. Naylon poşetlerin  çözülmesi ayrı bir dert çözülmemesi ayrı bir dert. Çözüldüğü zaman toprağın  fiziksel ve kimyasal özellikleri değişiyor." diye konuştu.

Plastik poşetlerin küresel ısınmayı da tetiklediğini aktaran Temel,  "Poşetlerin çözüldüğü yerde yetişen bitkiler, meyveler ve sebzeler etkileniyor.  Bunları yiyen bizleriz, sonra o kimyasal maddeler bize zarar veriyor. Çözülmediği  zaman bunları hayvanlar yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Yakılarak yok edilmek  isteniyor bu sefer küresel ısınmaya etki ediyor. Atmosfere zarar veriyor."  ifadelerini kullandı.

 "TSE DAMGASI OLMAYAN HİÇBİR ÜRÜN KESİNLİKLE ALINMAMALI"

 Temel, plastiklerin özellikle sıcak yiyecek ve içeceklerle temas  ettiğinde daha da zararlı olduğuna değinerek bu konuda halkın daha duyarlı olması  gerektiğini vurguladı. Kırtasiye ürünlerinde de plastiklerin çok yoğun olduğunu  ve zehir saçtığını dile getiren Temel, şunları kaydetti:

  "Plastik bir bardağa, tabağa sıcak bir şey koyduğumuzda büzüşme ve  içine geçme varsa çözülme en fazla orada oluyor demektir. Öyle olduğu zaman onu  kesinlikle hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Böyle plastik, çatal, bardak, kaşık  ve tabakları kesinlikle sıcak yiyeceklerde kullanmamamız gerekiyor. Çünkü o  sıcaklıkla birlikte polimerik (plastik parça) madde molümerlere dönüşüyor. Onlar  vücuda temas ettiği zaman kansere neden oluyor. Kırtasiye ürünlerine çok dikkat  etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın mesela aldığı çantalarda ellerine boya geliyor.  O boya derisine temas ettiği zaman kimyasallar reaksiyona girecek ve deri  kanserine neden olacak. TSE damgası olmayan hiçbir ürün kesinlikle alınmamalı.  Eğer vücutta alerji olmuşsa demek ki ağır metaller etki etmiş. Bunlar bilimsel  olarak ispatlanmış şeyler. Bu konuda aileler çok dikkatli olmalı. Kimyasal zirai  ilaçların kapları da siyah poşetyapımında kullanılıyor. Siyah poşetler  plastikler içerisinde en zararlı olanıdır."

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