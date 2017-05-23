SMA hastaları için bakanlık devreye girdi

Yaşaması için Türkiye çapında yardım kampanyası başlatılan SMA hastası Eymen bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından SMA hastaları için Sağlık bakanlığı devreye girdi. SGK'nın SMA ilaçlarını karşılaması için yazı yazıldı.

Adapazarı'nda yaşayan Metin ve Neziha Çapkın çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukları Eymen'in tedavisi için gerekli ilaçların alınması için 561 bin doların gerekmesi nedeniyle Sakarya Valiliği Mart ayında yardım kampanyası düzenlemişti.

Kampanyaya yoğun ilgi vardı ancak Eymen bebeğin ömrü ilaçların alınmasına yetmedi. Dün toparağa verilen Eymen bebek için tüm Türkiye gözyaşı döktü.