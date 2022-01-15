Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti, 63 bin 967 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 15 Ocak 2022 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, 384 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 vaka tespit edildi. Son 24 saate 177 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." ifadelerini kullandı.