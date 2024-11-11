Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Et döner ve zeytinyağında hile yapanlar ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit-tağşiş listesini açıkladı. Listede et döner ve naturel sızma zeytinyağında hile yapan firmalar yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listeyi güncellemeye devam ediyor. 11 Kasım tarihli listede et döner ve naturel sızma yağda taklit veya tağşiş yapan firmalar yer aldı.

Bursa'da bir fast food restoranının et döner ürününde sakatat (dil) tespit edildiği belirtildi.

Yine Bursa'da iki firmanın naturel sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı belirlendi.

İşte taklit-tağşiş listesi:

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve hileli gıdalar listesine "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr "internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.