Testis ağrısı tek başına koronavirüs belirtisi olabilir

Araştırmacılar, bir hastanın yaz aylarında testislerinin sol tarafında şişlik ve ağrı nedeniyle tıbbi yardım istediğini belirtti. 49 yaşındaki adı açıklamayan erkeği çeşitli testlere tabi tutan doktorlar olası bir üroloji hastalığına dair hiçbir neden bulunamadı.

CORONA VİRÜSÜN HİÇBİR SEMPTOMU GÖRÜLMEDİ

Adamın testisinde dokununca ağrı oluştuğu, ancak sıradışı bir şişkinlik ya da ihtihap görülmediği aktarıldı. Ancak, enfekte bir vakayla teması olduğu belirlenen söz konusu adama yapılan Covid-19 testinin sonuçları pozitif çıktı. Bilim insanları, söz konusu hastada corona virüsün kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlarının hiçbirinin görülmediğini ifade etti.

Vaka, Doktor Mehmet Özveri ve ekibi tarafından incelendi. Urology Case Reports adlı dergide yayımlanan çalışmanın bulgularında testis ağrısının tek başına Covid-19’un bir semptomu olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, “olağandışı” vakanın corona virüsün insanlarda nasıl farklı şekillerde tutulabileceğini gösterdiğini ifade etti.

CORONA VİRÜS YALNIZCA SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARINDA HASARA YOL AÇMIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Doktor Özveri, “Covid-19 solunum organlarına saldıran viral bir hastalıktır. Ancak, bizim vakamızda olduğu gibi, bazı hastalarda akciğer dışında çeşitli organlara da zarar verebildiği görülüyor. Nedeni anlaşılmayan genital rahatszılıklar bildiren kişilerin tedavisinde corona virüsten şüphelenilmesi kritik bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

24 GÜN BOYUNCA HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Bununla birlikte, testis ağrısına sahip olan Covid-19 hastası ağır durumda olmamasına rağmen 24 gün boyunca hastanede tedavi edildi. Beş gün boyunca sıtma ilacı olan hidrokloroksin tedavisi uygulanan adama çeşitli antibiyotikler de verildi.



Çalışmanın yazarları, tedavinin ikinci gününün ardından hastanın testis ağrısı şikayetinin sona erdiğini, ancak corona virüsün vücudundan temizlenmesinin üç hafta sürdüğünü belirtti.

ÇİN ÇALIŞMASI: HER BEŞ ERKEKTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, testis ağrısının Covid-19 hastası erkeklerde ne kadar şiddetli seyrettiğine ve görülme sıklığına ait yeterli çalışma bulunmuyor. Daha önce Çin’de yapılan küçük bir çalışmada, testis ağrısının Covid-19 ile enfete olan her beş erkekte birinden görülecek kadar yaygın olduğu öne sürülmüştü. Wuhan’da yer alan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Nisan ayında yapılan çalışmada incelenen 34 Covid-19 hastası erkeğin 6’sının testislerinin ağrısından şikayetçi olduğu aktarıldı.

İKİ OLASILIK VAR

Diğer taraftan, Covid-19’un testislerdeki ağrıyı nasıl oluşturduğu henüz net bir şekilde kanıtlamış değil, ancak iki olası teori bulunuyor: Bunlardan ilki ve en olası olarak kabul edileni, corona virüsün vücuda tutunmasını sağlayan ACE2 reseptörlerinin erkeklerin testislerinde de yaygın olarak bulunması ve bu bölgeden vücuda saldırmaya imkan bulabilmesi. Diğer ihtimal ise, corona virüsün kan dolaşımı aracılığıyla testislere ulaşarak burada hastalığa yol açması.