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  2. Sağlık
  3. 18 Ocak 2019 12:34

Tıpta çığır açacak buluş ! Birçok hastalığa çare olacak

Bilim insanları birçok hastalığa deva olacak bir buluşa imza attı.

Tıpta çığır açacak buluş ! Birçok hastalığa çare olacak
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Euronews'in haberine göre British Colombia Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni teknolojinin diyabet ve benzeri damar hastalıkları araştırmalarında yeni gelişmeler sağlaması bekleniyor. Bu sayede kişilerde ölüme neden olan kan damarlarındaki değişimlerin anlaşılması hedefleniyor.

Üç boyutlu bir yapı olarak geliştirilen bu damarlar kök hücrelerden elde edildi ve farklı organların işleyişini inceleme konusunda çığır açacağı belirtiliyor.

Nature dergisinde yer alan ifadelere göre Alzheimerdan kansere, kalp krizinden yaraların iyileşme sürecine kadar pek çok alanda yeni keşifler, önleyici veya tedavi edici yöntemler geliştirilmesi için yeni bir kapı aralanmış oldu.

Euronews

bilim insanı , tıbbi kap , kan damarı
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