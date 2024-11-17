  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Ton balığında korkunç gerçek: Market raflarından kaldırılıyor

Ton balığında korkunç gerçek: Market raflarından kaldırılıyor

Ton balığında korkunç gerçek: Market raflarından kaldırılıyor
Güncelleme:

4 ülkede yapılan denetimlerde birçok farklı ton balığı firmasının ürettiği konservelerin yüzde 57'sinin ''cıva'' içerdiği belirlendi. Bazı markaların ton balıkları piyasadan toplatılıyor.

İçerdiği omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri açısından sağlığa faydalı olan bu ürünler, yapılan son incelemelerin ardından büyük tehlikelere sahip olduğu gerekçesiyle Avrupa'da tartışma konusu haline geldi.

Tüketici hakları örgütü Foodwatch, konuya ilişkin detaylı araştırmalar yapmak üzere Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere'de satılan yaklaşık 150 farklı ton balığı markasının konserve ürünlerini laboratuvar ortamında inceledi.

'YÜKSEK CIVA' BULUNDU

150 kutu üzerinde yapılan testlerin tamamında ürünlerde cıva bulunduğu ve bunların yüzde 57'sinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen sınırın üzerinde olduğu görüldü.

Doktorlar, bu seviyede bir cıvaya maruz kalmanın beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerken, Avrupa'da aktivistleri ayağa kaldıran olay sonrasında birçok ülkede konserve balıklarının satışının durdurulması çağrısı yapıldı.

MARKETLERDEN TOPLATILMAYA BAŞLANDI

İncelenen ürünler arasında en çok İngiltere'de bulunan ton balıklarının yüksek cıva seviyesine sahip olduğu aktarılırken, ada ülkesi özellikle DSÖ tarafından belirlenen sınırın iki katını aşan ton balıklarını marketlerden toplamaya başladı.

Araştırmacılar, hükümetleri bu konuda acil önlem almaya çağırırken, ortalama bir Avrupalının yılda yaklaşık 25 kutu ton balığı tükettiğine dikkat çekildi.

Tüketici hakları örgütü Foodwatch France'ın CEO'su Karine Jacquemart, konuya ilişkin "Yemek tabaklarımıza aldığımız şey, halk sağlığı için ciddiye alınmayan muazzam bir risk. Daha koruyucu bir Avrupa standardına sahip olana kadar vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler ton balığı konserve civa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2024 Kainat Güzeli belli oldu 2024 Kainat Güzeli belli oldu 17 yaşındaki kızla otele giderken gözaltına alındı; ortalık karıştı 17 yaşındaki kızla otele giderken gözaltına alındı; ortalık karıştı İstanbul'un orta yerinde 10 milyon yıllık keşif İstanbul'un orta yerinde 10 milyon yıllık keşif Ünlü peynirci iflasın eşiğinde: Konkordato istedi Ünlü peynirci iflasın eşiğinde: Konkordato istedi Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı ''Uzaylılarla tanıştım'' diyen Yusuf Güney yalan makinesine bağlandı ''Uzaylılarla tanıştım'' diyen Yusuf Güney yalan makinesine bağlandı Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sağanak fena geliyor Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sağanak fena geliyor Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı; yerine gelen isim belli oldu Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı; yerine gelen isim belli oldu Erkek yolcu, tartıştığı kadını bıçakladı Erkek yolcu, tartıştığı kadını bıçakladı Maliye'nin radarına aldığı sektör belli oldu Maliye'nin radarına aldığı sektör belli oldu
Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu Kadın sosyal medya fenomenlerinin kavgası kanlı bitti Kadın sosyal medya fenomenlerinin kavgası kanlı bitti Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı Beştepe'deki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Beştepe'deki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı İstanbul'da maskeli bir grup polise saldırdı İstanbul'da maskeli bir grup polise saldırdı F-4E Phantom uçakları nefes kesti F-4E Phantom uçakları nefes kesti AIDS'den ölen 13 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu AIDS'den ölen 13 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu Gündüz kuşağı programlarının fişi çekilecek Gündüz kuşağı programlarının fişi çekilecek Şimdi trafik magandaları düşünsün: Ehliyetlere el konulacak Şimdi trafik magandaları düşünsün: Ehliyetlere el konulacak