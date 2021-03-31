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TÜBİTAK'ın Covid-19 aşısında insan denemeleri başladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Covid-19 aşısında Faz-1 insan denemelerine başlandığını açıkladı. Varank, ''Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu'' dedi.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede devam eden aşı çalışmalarında Faz-1 insan denemeleri başladı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen aşı çalışmasına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamada bulundu.

Bakan Varank "Tarih: 27 Mart 2021 Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi... TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu" tweetini attı.

BAKAN VARANK: NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayı için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacağını vurgulayarak, "Nisan ayında insan deneylerimize başlayacağız. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı bekleniyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz. Bu tür yenilikçi ve çözüm odaklı çalışmalar yürüterek ülkemize hatta tüm insanlığa katkı sağlama gayretinde olan Türk bilim insanlarımızı buradan tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etiketler sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank tübitak aşısı covid-19 faz-1 insan denemesi
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