Tulum peyniri ve zeytinyağında hile yapan firmalar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. Bu sefer peynir ve zeytinyağında hile yapan firmalar ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

''Güvenilir Gıda'' adlı internet sitesi üzerinden paylaşılan 28 Ekim tarihli listeye göre, Diyarbakır'da bir üreticinin peynirlerinde uygunsuzluk tespit edildi. Tulum peynirinin içinde bitkisel yağ ve netamisin olduğu belirlendi.

Taklit-tağşiş listesinde Mersin'deki bir şirketin ürettiği zeytinyağı da yer aldı. Zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı belirlendi.

“guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet sitesi üzerinden, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonuçlarıyla tespit edilen gıdalar ve markalar anında vatandaşlarla paylaşılıyor.

Vatandaşlar, siteye girerek “Gıda Kamuoyu Duyurusu” sekmesi altında ''Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'' ve ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesine ulaşabiliyor.