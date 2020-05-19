  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 19 Mayıs 2020 10:57

Tüm dünyanın beklediği açıklama: Salgını durdurabilecek ilaç bulundu

Çinli bilim insanlarının geliştirdikleri ilacın koronavirüs salgınını durdurabilecek düzeyde başarı gösterdiği açıklandı. Uzmanlar ilacın aşının bulunmasına gerek kalmadan salgının önüne geçebileceğini belirtiyor.

Tüm dünyanın beklediği açıklama: Salgını durdurabilecek ilaç bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Corona virüsün (COVID-19) ilk görüldüğü ülke olan Çin’den salgın ile mücadele konusunda sevindirici bir haber geldi.

Yahoo News’ta yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi’nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı.

Ancak söz konusu ilacı COVID-19’a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda corona virüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması.

Araştırmayı yapan ekip adına uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı.

Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.

Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020’nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

Çin halihazırda 5 farklı corona virüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.

Ancak uzmanlar corona virüs aşısının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çin , ilaç , bilim insanı , aşı , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM