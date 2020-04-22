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  3. 22 Nisan 2020 12:48

Tüm dünyanın beklediği haber geldi: Koronavirüs aşısı testleri onay aldı!

Almanya'da corona virüsüne karşı çalışmalar yürüten Paul-Ehrlich Federal Aşı Enstitüsü, geliştirdikleri aşının ilk testlerden onay alarak geçtiğini duyurdu.

Tüm dünyanın beklediği haber geldi: Koronavirüs aşısı testleri onay aldı!
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Almanya Federal Aşı Enstitüsü, korona virüsüne karşı aşı için klinik denemelere onay verildiğini açıkladı. Buna göre, biyoteknoloji firması BioNtech, bir RNA aşısı denemeleri için onay aldı.

Aşı ilk olarak 18 ile 55 yaş arasında 200 kişi üzerinde denenecek. Klinik denemelerin ikinci bölümünde, aşının yüksek enfeksiyon riski altındaki kişiler ile ağır Covid-19 hastaları üzerinde de deneneceği belirtildi.

Almanya’dan gelen bu onayla, dünya çapında klinik denemeleri başlayan aşı çalışması sayısı dörde yükseldi. 

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