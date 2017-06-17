Turist gibi Türkiye'ye gelip ücretsiz tedavi oluyorlar

TÜRKİYE’DE verem (tüberküloz) tedavisinin ücretsiz ve başarıyla yapılması, yabancı verem hastalarını çekmeye başladı. Hastalar özellikle Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna, Afganistan, Afrika ülkelerinden geliyor. Halen tedavisi süren yabancı hastalardan 9’u, “süper mikrop” yani yaygın ilaca dirençli verem basiliyle hasta durumda.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre İstanbul büyük bir verem havuzu. Türkiye’deki hastaların üçte biri İstanbul’da. Yabancı uyruklu hastaların da yarısı İstanbul’da. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan tüm verem hastalarının yaklaşık yüzde 6’sının yabancı olduğuna dikkati çekti. Bunların yaklaşık 500’ünün Suriyeli olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, “Suriye’de verem çok yüksek düzeyde olmadığı için şanslıyız. İstanbul’daki hastaların yüzde 8’inden fazlası yabancı ülke doğumlu hasta” dedi.

Doç Dr. Aylin Babalık (Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi): “Hastanemizde 71 verem yatağı var. Türkiye’nin verem kontrol programı çok iyi işliyor. Buraya çalışmak için gelen, çalışırken teşhis ve tedavi alanlar olduğu gibi özellikle duyup, ülkedeki tedavi çok iyi ve ücretsiz diye tercih edip gelen hastalarımız var. Taburcu olduktan sonra da tedavileri verem savaş dispanserlerinde ayaktan sürüyor. Ülkelerine dönenlerden takip ettiğimiz hastalar da var.”

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanı Dr. Erhan Kabasakal: “Hasta ister bizim vatandaşımız olsun isterse yabancı tüm tedavisini ücretsiz yapıyoruz. Verem ilaçlarının tümünü bizim gibi ücretsiz veren ülke birkaç tane. Bu nedenle bize yurtdışından sadece bu tedavi için gelenler var. Yılda 250 dirençli tüberküloz hastamız var. Bunların yaklaşık 30’u yabancı. İşi bitince de Sağlık Bakanlığı hastanesine sevk ediyorlar. Bir başka grup hasta da Türkiye’deki tedaviyi biliyor. Özellikle İstanbul’a geliyor, yatıyor, tedavilerini oluyor ve çıkıyorlar. Hastaların ülkelerinde tedavi edilebilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile proje yaptık.”

Doç. Dr. Şeref Özkara (Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu): “Son 10 yılda yaygın ilaç dirençli verem mikrobu (basili) büyük korku yaratıyor. Çünkü bu mikrobun bulaştığı hastaların ancak dörtte biri tedaviyle iyileşebiliyor. Yabancı hastaları alıyoruz, tedavilerini ücretsiz veriyoruz. Ama bu başka hastaların da gelmesine, dirençli mikrobun başkalarına bulaşmasına zemin hazırlıyor. Yaygın dirençli bir yerli hastamız var. Onun bu süper mikrobu nereden aldığını bilmiyoruz.”



