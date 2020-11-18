Türk bilim insanının bulduğu aşıdan müjdeli haber!

Amerikan ilaç devi Pfizer, Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının son aşama kilinik demene sonuçlarının verilerine göre yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurdu.

Şrketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi.