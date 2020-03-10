Türk Profesör Önder Tan'dan meme ameliyatları öncesi planlama cihazı

Estetik cerrahi ameliyatları öncesinde planlama ve işaretlemenin önemine değinen Profesör Doktor Önder Tan, bugüne kadar kullanılan yöntemlerde kişiye özel planlama yapılamadığını, hastaya göre ayarlama imkanı olmaması sebebiyle de sonuçların farklılık gösterebildiğini belirtti. Her hastaya uygulanabilecek şekilde kullanım imkanı ile çizimi kolaylaştıran patentli TABMA cihazını geliştiren Doktor Tan, bu cihazın sadece planlamayı yapmakla kalmadığını, memenin kalınlığını da ölçerek estetik ameliyat sırasında çıkarılması gereken dokuyu hesaplamaya da yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin yanı sıra yurtdışındaki Estetik Plastik Cerrahlar tarafından da ilgi gören TABMA cihazı şu anda Amerika, İngiltere ve Avustralya’daki doktorlar tarafından kullanılmaya başladı.

Prof Dr Önder Tan Kimdir? Prof Dr Önder Tan hayatı ve biyografisi

Uluslararası Tıp Literatürüne kendi soyadını verdiği “Tan Tekniği” ile tanınan, ayrıca meme küçültme ve dikleştirme ameliyatlarında ameliyat öncesi planlama ve işaretleme için kullanılmak üzere patentli TABMA (TAN’s Adjustable Breast Marking Apparatus, TAN’ın Ayarlanabilir Meme İşaretleme Aparatı) cihazını geliştiren Estetik ve Plastik Cerrahi Profesörü Önder Tan kimdir? İşte, Prof. Doktor Önder Tan hayatı ve biyografisi!

1970 İzmir doğumlu olan Doktor Önder Tan, ilk, orta ve lise öğrenimimi İzmir’de tamamladı. 1992 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldıktan sonra, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanlığını da Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde tamamladı.



2004 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. Dr. olarak atandı, 2007 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör ünvanını aldı.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi ana dal ve El Cerrahisi yan dal uzmanlıkları bulunan Doktor Önder Tan, 80’in üstünde uluslararası yayına ve 30 uluslararası bildirime sahiptir.

Prof. Dr. Önder Tan, geliştirdiği yöntemle doğuştan meydana gelen dudak ve damak yarıklarının tedavisinde bilinen en etkili yöntemlerden birini geliştirerek hastalara umut ışığı oldu. Önder Tan ve ekibi Dünya Yarık Dudak ve Damak Kongresi’nde geliştirmiş olduğu ve kendi adını verdiği teknik ile ödül aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Doktor Önder Tan, iyi seviyede İngilizce biliyor ve İstanbul’da özel bir klinikte Estetik Plastik Cerrahi alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Prof Doktor Önder Tan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Dudak Damak Yarıkları Derneği, Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği ve Türk Tabipleri Birliği üyesidir.