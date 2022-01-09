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Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a TURKOVAC yanıtı

Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a TURKOVAC yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik sözlerine TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan yanıt geldi. Fincancı, ''Turkovac aşı çalışması 3. Faz ön verileri dahi yayınlanmamış'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Karaman'da yaptığı konuşmasında, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) sert sözlerle hedef almıştı.

Erdoğan, Türkiye'de acil kullanım onayı verilen TURKOVAC aşısı ile ilgili hiçbir bilgi, araştırma veya yarar zarar sonuçlarının paylaşılmadığını, bilimsel çalışma sonuçlarının paylaşılmaması halinde Turkovac'ı önermeyecekleri açıklaması yapan TTB'ye “Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar ‘böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok ama yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar” sözleriyle yüklenmişti.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fincancı, TURKOVAC ile ilgili uluslararası kayıtları da paylaşarak, "Gene @ttborgtr saldırı sezonu açılmış, sorun şu ki Turkovac aşı çalışması 3. Faz ön verileri dahi yayınlanmamış hatta ön verilerin tamamlanma tarihine daha 13 gün, çalışmanın tamamlanmasına 2 yıldan fazla zaman var. Ayrıca @ttborgtr görevleri açık, aşı araştırması alanın uzmanlarının sorumluluğu, Türk Tabipleri Birliği de halk sağlığını koruma sorumluluğu gereği toplumu olası yarar/zarar ile ilgili bilgilendirmeye çalışır" ifadelerini kullandı.

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Etiketler türk tabipleri birliği recep tayyip erdoğan şebnem korur fincancı
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