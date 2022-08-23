  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Türkiye'de bir ilk! Aile diş hekimliği uygulaması başladı

Türkiye'de bir ilk! Aile diş hekimliği uygulaması başladı

Türkiye'de bir ilk! Aile diş hekimliği uygulaması başladı

Eskişehir'de ''aile diş hekimliği'' uygulaması başladı. Yurt genelinde yaygınlaşması beklenen uygulama kapsamında kentte 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa 1 aile diş hekimi tanımlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, gelecek yıl ülke genelinde aile diş hekimliğini hayata geçirmeyi hedeflerken, uygulama için Eskişehir’in yanı sıra Kırşehir ve Karabük’ü pilot seçti. Bu kapsamda Eskişehir’de 23 diş hekimi, aile diş hekimi olarak görevlendirilirken mesaileri de başladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, uygulama kapsamında kentte 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa 1 aile diş hekimi tanımlandığını kaydederek, “Vatandaşlarımız çocuklarının aile diş hekimlerini e-nabız ve MHRS profilleri üzerinden öğrenebilirler. Aileler çocukları için planlanan ilk muayeneleri konusunda aile diş hekimleri tarafından SMS ve/veya telefon görüşmesi ile bilgilendirilerek ilgili sağlık kurumuna davet edileceklerdir. İlk muayene sonrasında ise takip sıklıkları ve gerekiyorsa uygulanacak tedaviler hakkında ailelerin bilgisi dahilinde izlenecek süreç planlanacaktır. Önümüzdeki günlerde MHRS üzerinden randevu oluşturarak aile diş hekimi ziyaret edilebilir; bu ziyaret sonrası çocuklarının e-nabız profili üzerinden çürük risk analizi sonucu, takip periyodu ve yapılan koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir” dedi. (DHA)

DHA

Etiketler aile diş hekimliği eskişehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk ünlülerin servetleri açıklandı! Dudak uçuklatan rakamlar
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Cuma uyarısı: Elinizdekini ucuza kaptırmayın
Cüneyt Özdemir: ''Erdoğan'dan kurtulmak için onlara mahkumuz''
Usta oyuncu Civan Canova'ya veda
Bunu yapan emekliler maaş promosyonu alamayacak
Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti
Rus turist paylaştı, Ukrayna tek tek bombaladı
Türkiye'de ''kabusun yer yüzündeki izi'' ortaya çıktı
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik
Prof. Ahmet Ercan olası büyük deprem için 2 konum birden verdi