Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından iyi haber!

kaynaklar ise aşının onay alması için gereken 'yüzde 50 barajını geçtiğini' söyledi. Brezilyalı profesör Domingos Alves, "Herkes yüzde 90'ın üzerinde bir başarı oranı umuyor" dedi.

Türkiye'nin de 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısı CoronaVac'ın Brezilya'daki Faz-3 denemelerinin nihai sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken, Amerikan gazetesi Wall Street Journal 'aşının yüzde 50 barajını geçtiğini' yazdı. Gazetenin haberinde, "Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği ve bilim insanlarının kalkınmakta olan ülkelerde pandemiyle savaşta yardımcı olmasını umduğu aşı, Brezilya'daki son aşama deneylerinde yüzde 50 barajını geçti. Bu da, ilaç düzenleyicilerin aşının kullanımına yeşil ışık yakabileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı. Haber, aşının Brezilya'daki testleri hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırıldı.

'SADECE SPEKÜLASYON'

Aşının Brezilya'daki denemelerinin yapıldığı Sao Paulo eyaletinin kamu sağlığı enstitüsü Butantan ise bu haberin ardından yaptığı açıklamada, nihai sonuçların 23 Aralık'ta yayınlanacağını vurgulayarak bu tarihten önceki haberleri 'sadece spekülasyon' olarak niteledi. Çin firması Sinovac ise Wall Street Journal haberine dair açıklama yapmadı.

'BİLİM İNSANLARI YÜZDE 90'I GEÇMESİNİ BEKLİYOR'

Wall Street Journal'daki haberde aşının nihai başarı oranı konusunda net bir veri paylaşılmazken, denemeleri yakından izleyen Brezilyalı bilim insanlarının görüşlerine yer verildi. Buna göre, Brezilya'daki beklenti, CoronaVac'ın yüzde 95 etkili olduğu açıklanan diğer aşılarla kıyaslanabilir bir başarı oranına sahip olacağı yönünde.

São Paulo'daki Ribeirão Preto Tıp Okulu'nda sağlık verileri analizi uzmanı olarak çalışan Profesör Domingos Alves, "Herkes yüzde 90'ın üzerinde bir başarı oranı umuyor" diye konuştu.

ANVISA ÜRETİME ONAY VERDİ

Aşının nihai sonuçlarının açıklanmasına saatler kala, Brezilya devletinin federal sağlık kurumı Anvisa'dan gelen bir açıklama da dikkat çekti. Anvisa, CoronaVac'ı sonuçlarının açıklanması sonrası üretmek isteyen Butantan Ensitüsü'nün üretim standartlarına onay verdi.

WSJ: DAHA AZ KALKINMIŞ ÜLKELER İÇİN UYGUN BİR AŞI

Wall Street Journal'ın haberinde, Çin aşısı CoronaVac'ın mRNA aşılarının aksine standart bir buzdolabında saklanabilmesi nedeniyle 'daha kolay nakledildiği ve daha az kalkınmış ülkelerde depolanmasının kolay olduğu' belirtildi.

DENEYLERE KATILAN 200 KİŞİ COVID'E YAKALANDI

Aşının Brezilya'daki denemelerine yedi farklı eyalette yaklaşık 11 bin sağlık çalışanı katılmıştı. Bu kişilerin yarısına aşının kendisi, yarısına ise boş aşı (plasebo) uygulandı. Butantan Enstitüsü'nün direktörü Dimas Covas, gönüllülerin 200'ünden fazlasının Covid-19'a yakalandığını, bunun da aşının başarı oranını ölçmek için yeterli bir örneklem sunduğunu söyledi.

SONUÇLARI KİM ANALİZ EDECEK?

Wall Street Journal'a konuşan Covas, Faz-3 sonuçlarının beş bilim insanından oluşan bağımsız bir komite tarafından incelendiğini açıkladı. Covas, bu uzmanların isimlerini açıklamamakla birlikte, Brezilyalı veya Çinli olmadıklarını belirtti. Covas'ın açıklamasına göre, nihai sonuçlar yarın Brezilya ve Çin'deki ilaç düzenleyicilere teslim edilecek. Covas, aşının Brezilya'dan önce Çin'de onaylanmasının mümkün olduğunu da ekledi.