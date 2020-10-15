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  3. 15 Ekim 2020 23:45

Üç dakikada sonuç veren Covid-19 testi geliştirildi

Tayvan’da üç dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildiği ve test kitinin ilk evrelerinde bile virüsü tespit edebildiği kaydedildi.

Üç dakikada sonuç veren Covid-19 testi geliştirildi
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Tayvan’da üç dakikada sonuç veren koronavirüs (Covid-19) testi geliştirildiği aktarıldı.

AA’nın South China Morning Post’tan aktardığı habere, yüksek hassasiyetli biyomedikal algılama teknolojisine sahip test kitinde biyosensör çip bulunduğu belirtildi.

VİRÜSÜ İLK EVRELERİNDE DE TESPİT EDİYOR

Molsentech şirketinin CEO’su Çia-Cung Çu, bu yarı iletken çipin en büyük avantajının, üç dakikada doğru sonucun alınabilmesini sağlaması olduğunu belirterek, basit bir sisteme sahip olan testi herkesin kendine uygulayabileceğini ifade etti.

Test kitinin ilk evrelerinde bile koronavirüsü tespit edebildiği aktarıldı.
 
 

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