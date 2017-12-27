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  3. 27 Aralık 2017 23:58

Uçağa binmek, nükleer reaktörden daha fazla radyasyona maruz bırakıyor!

Yapılan araştırmalara göre uçağa binen yolcular, nükleer reaktör yanında duran kişiden daha fazla radyasyona maruz kalıyor. Bu ilginç durumun detaylarını, etkilerini ve nedenlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Uçağa binmek, nükleer reaktörden daha fazla radyasyona maruz bırakıyor!
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Uçağa binmenin sağlığınız açısından zararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda uçakta yolculuk etmenin yüksek seviyede radyasyona maruz kalmamıza neden olduğunu buldu. Üstelik maruz kalınan radyasyon seviyesi o kadar fazla ki, uçağa binmenin bazı durumlarda nükleer reaktör yanında bulunma durumundan bile daha fazla radyasyona maruz kalmamıza neden olabileceği ortaya çıktı.

Uçağa binmek neden yüksek radyasyona maruz bırakıyor?

Akıllı telefonların ve bilgisayarların yaygınlaşması radyasyonun farklı bir şekilde anlaşılmasına neden oldu. Birçok kişi radyasyonun yalnızca bu cihazlar tarafından yayıldığını, doğal olarak var olmadığını düşünüyor. Ancak maalesef asıl durum bundan çok daha farklı. Güneş’ten gelen ışınlar, yüksek miktarda radyasyon taşır ve Dünya’nın atmosferindeki tabakalar tarafından bu radyasyonun bir bölümü engellenir. Sokakta yürüdüğünüz sırada hiç güneş ışığı almasanız bile Dünya’nın çekirdeğinden yayılan radyasyona maruz kalırsınız. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu oran yüksek değildir ve hücrelerimize zarar vermez. Uçağa bindiğimizde ise radyasyonun yeryüzüne ulaşmasını engelleyen bazı katmanların üstüne çıkarız. Yani süzgeç görevi gören bu katmanlardan faydalanamayız. Bundan ötürü sıklıkla uçağa binen veya pilotluk, hosteslik yapan kişilerin kanser olma riskinin fazla olduğu söylenebilir.

 

TeknoEkip.com

radrasyon , yolcu uçağı
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