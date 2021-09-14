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Üçüncü doz aşı yaptırılmalı mı? Prof. Dr. Uğur Şahin noktayı koydu

Üçüncü doz aşı yaptırılmalı mı? Prof. Dr. Uğur Şahin noktayı koydu

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, iki doz aşı olan yetişkinlere güçlendirici nitelikteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları çağrısında bulundu.

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuştu. "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, verileri izin için Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.

Şahin, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini de vurguladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin: ''Organların gençleştirilmesi mümkün olabilir''Prof. Dr. Uğur Şahin: ''Organların gençleştirilmesi mümkün olabilir''Sağlık

 

Etiketler uğur şahin biontech üçüncü doz
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