Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili olarak kendilerinin de bir çalışma başlattığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek, "Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır."