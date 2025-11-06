Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama

Türkiye'nin ünlü dondurma markası Alpedo'nun ürünlerinde, insan sağlığını tehdit eden dışkı bakterisinin tespit edildiği iddia edildi. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin asılsız ve hatalı bilgilere dayandığı, ürünlerin tamamen ihracata yönelik olarak üretilip tüm denetimlerden geçtiği belirtildi.

Bağımsız laboratuvarlarda yapılan analizlerde, markanın sade dondurma ürünlerinde Salmonella, E.coli, Listeria monocytogenes, koliform bakterileri ve Staphylococcus aureus tespit edildi. Uzmanlar, bu bakterilerin gıda güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, gıda mühendisi ve akademisyen Dr. Bülent Şık, Alpedo Dondurma'nın analiz raporunu değerlendirdi ve sonuçların “halk sağlığı açısından son derece tehlikeli” olduğunu söyledi.

Rapora göre; Salmonella, gıda zehirlenmesine yol açan, ateş, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle seyreden tehlikeli bir bakteri.

E.coli, genellikle dışkı bulaşmasıyla ortaya çıkar ve ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir.

Listeria monocytogenes, özellikle hamileler ve bebekler için ölümcül sonuçlar doğurabilen bir mikroorganizma.

Koliform bakterileri, üretimde kullanılan suyun veya ekipmanların kirli olabileceğini gösterir.

Staphylococcus aureus ise üretim personelinden bulaşabilen, ani gıda zehirlenmesine yol açan bir bakteri türü.

“SATIŞ DERHAL DURDURULMALI”

Dr. Şık, bu tür bulguların yalnızca tek bir ürünle sınırlı olmadığını, üretim tesisindeki genel hijyen koşullarının da sorgulanması gerektiğini vurguladı:

“Bu ürünler piyasadan derhal toplatılmalı. Gıda mevzuatına göre böyle bir durumda satışın yasaklanması, üretim tesisinin denetime alınması ve sorumlular hakkında işlem yapılması gerekiyor. Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar için risk çok yüksek.”.

ALPEDO'DAN İDDİALARA YANIT

Kahramanmaraş merkezli Alpedo Dondurma, bazı basın organlarında yer alan laboratuvar analiz sonuçlarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Firma yetkilileri, söz konusu haberlerin asılsız ve hatalı bilgilere dayandığını belirterek, ürünlerin tamamen ihracata yönelik olarak üretilip tüm denetimlerden geçtiğini vurguladı.

Alpedo Dondurma İşletme Müdürü Gıda Mühendisi Erdoğan Bayır, yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde bazı basın organlarında yer alan laboratuvar sonuçlarıyla ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bahsi geçen ürünler tamamen ihracat amacıyla üretilmiştir. Üretim sonrasında kendi laboratuvarımızda yapılan analizlerde sonuçlarımız uygundu. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne (KSÜ) teyit amaçlı olarak numunelerimizi gönderdik. Ancak analiz sürecinde yaşanan gecikme ve numunelerin bekleme şartlarına bağlı olarak farklı sonuçlar çıkmıştır" dedi.



Bayır, konuyla ilgili olarak ikinci bir bakanlık onaylı, akredite laboratuvarda yapılan analizlerin kendi sonuçlarıyla tam uyumlu olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimiz bu doğrulama sonrasında ihraç edilmiştir. İhracat yapılan ülkede de gümrük mevzuatına göre analizler yapılmış ve ürünlerimiz sorunsuz şekilde tüketime sunulmuştur. Biz üretimimizden eminiz, bu işletmeden uygunsuz bir ürün çıkması mümkün değildir" diye konuştu.

"İDDİALARIN GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Firmanın avukatı Mesut Çakar ise, yapılan haberlerin algı oluşturma amacı taşıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Sabah saatlerinde yayımlanan söz konusu haberleri biz de şaşkınlıkla öğrendik. Teknik ekibimiz ve gıda mühendislerimiz konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptı. Söz konusu ürünler ihracat amacıyla hazırlanmıştır ve hem firma laboratuvarında hem de bakanlık onaylı laboratuvarlarda yapılan testlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. KSÜ'den gelen farklı sonuçlar, numunelerin zamanında ve uygun şartlarda analiz edilmemesinden kaynaklanmış olabilir. Haberde öne sürülen iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini kaybetti.



Çakar, haberi yapan kişi ve kurumlar hakkında adli sürecin başlatıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Alpedo, 1970'li yıllardan bu yana hem Türkiye'ye hem de dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan köklü bir markadır. Kalite, hijyen ve gıda güvenliği ilkelerinden asla taviz vermeyiz. Kamuoyunun gönlü rahat olsun; ürünlerimiz güvenlidir" diye konuştu.

Birgün