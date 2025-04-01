Ünlü markanın cipsinde gizli tehlike! Piyasadan toplatılıyor

Ünlü cips markasının bir ürünü için toplatılma kararı verildi. Tüketiciler ürünü teslim ederek parasını geri alabilecek.

Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle acil bir gıda geri çağrısı yaparak tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu. 3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi. Süt ve soya içeren ancak ambalajında bu bilgi yer almayan cipsin alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu belirtildi. Kuzey İrlanda ve İskoçya'da tüketiciler, fiş ibraz etmeden ürünü satın aldıkları mağazaya iade ederek para iadesi alabilecek.