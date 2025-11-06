Ünlü markanın dondurmasında dışkı bakterisi tespit edildi

  1. Anasayfa
Türkiye'nin ünlü dondurma markasının ürünlerinde, insan sağlığını tehdit eden dışkı bakterisinin tespit edildiği iddia edildi.

Bağımsız laboratuvarlarda yapılan analizlerde, markanın sade dondurma ürünlerinde Salmonella, E.coli, Listeria monocytogenes, koliform bakterileri ve Staphylococcus aureus tespit edildi. Uzmanlar, bu bakterilerin gıda güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, gıda mühendisi ve akademisyen Dr. Bülent Şık, Alpedo Dondurma'nın analiz raporunu değerlendirdi ve sonuçların “halk sağlığı açısından son derece tehlikeli” olduğunu söyledi.

Rapora göre; Salmonella, gıda zehirlenmesine yol açan, ateş, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle seyreden tehlikeli bir bakteri.

E.coli, genellikle dışkı bulaşmasıyla ortaya çıkar ve ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir.

Listeria monocytogenes, özellikle hamileler ve bebekler için ölümcül sonuçlar doğurabilen bir mikroorganizma.

Koliform bakterileri, üretimde kullanılan suyun veya ekipmanların kirli olabileceğini gösterir.

Staphylococcus aureus ise üretim personelinden bulaşabilen, ani gıda zehirlenmesine yol açan bir bakteri türü.

“SATIŞ DERHAL DURDURULMALI”

Dr. Şık, bu tür bulguların yalnızca tek bir ürünle sınırlı olmadığını, üretim tesisindeki genel hijyen koşullarının da sorgulanması gerektiğini vurguladı:

“Bu ürünler piyasadan derhal toplatılmalı. Gıda mevzuatına göre böyle bir durumda satışın yasaklanması, üretim tesisinin denetime alınması ve sorumlular hakkında işlem yapılması gerekiyor. Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar için risk çok yüksek.”.

Birgün

