Uyuz vakalarında korkutan artış! Hastaneler dolup taşıyor

Hastalığın salgın haline dönüştüğünü kaydeden uzmanlar, bu yılki mikropların ilaç tedavisine daha fazla direnç gösterdiğini söylüyor.

Eczanelerde ise uyuzla mücadele için ilaç bulunamıyor. Türk Eczacılar Birliği ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

ÇOK ÇABUK BULAŞIYOR

Habertürk Tv’ye konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Özyaral, uyuzun çok kolay ve basit bir temasla bile bulaşabildiğine dikkat çekti. Özyaral, hastalığın parmak aralarında, kasıkta, genital bölgede, göğüs ve popo kıvrımlarında, dirseğin iç kısımlarında ve ayak tabanında ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu noktada temizliğe ve hijyene dikkat etmenin çok etkili olmadığını belirten Özyaral, hastaların bir an önce cildiye uzmanına başvurmaları gerektiğini söyledi.

HAVANLARIMIZI ALDIK, İLAÇ YAPMAYA BAŞLADIK

İstanbul Eczacı Odası Yön. Kur. Üyesi Zozan Padel ise piyasada ilaç sıkıntısı olduğuna dair iddiaları doğruladı:

İlaç sorunu var çünkü uyuz vakalarında inanılmaz bir artış oldu. İstanbul’da bazı bölgelerde 12 kata kadar uyuz vaklarında artış var. Firmaların söylediği şu: 5-6 aylık stoklarımızı bitirdik. Yeniden üretim yapıp piyasaya vermeleri gerekiyor ama ne yazık ki şu an yeterli ilacımız yok.

Burada bir takım tedbirler alınabilir ama tedavi ilaçsız olmaz. Bu nedenle hekimlerimiz majistral dediğimiz yapma ilaçlar reçete etmeye başladı. Hekim reçete ediyor ve biz de bunları hazırlayarak salgının azaltılması için katkı sunmaya çalışıyoruz. Biz tekrar eskisi gibi havanlarımızı elimize aldık ve ilaç yapmaya başladık.

NEDEN ARTTI?

Uyuz çok hızla bulaşabilen bir rahatsızlık ve etkisini hemen kaşınma, kızarıklık olarak görmeyebilirsiniz. Bir kuluçka süresi gerekiyor ve bu süre içinde de bulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu kadar hızlı yayılabilen bir hastalığı tek bir kişiyi tedavi ederek yok edemezsiniz. Ayrıca tedavinin yanında hastanın nevresimleri, çamaşırları en az 60 derecede kaynatılması ve ütülenmesi gerekir. Yıkanamayacak durumdaki eşyalar da 3 gün kapalı bir torbada tutulmalı ki orada kalan böcekler tekrar tekrar bulaşmasın. Uyuz genellikle ailede tek kişiyi tutmaz ve tek kişinin tedavisi de işe yaramaz. Ailedeki diğer kişilerin hastalığı kapmasa bile tedavi edilmesi şart.

Artışın sebeplerinden biri göçler. Afganistan’dan Suriye’den çok ciddi göç alıyoruz ve ne yazık ki bu göçmenler kötü şartlardaki evlerde beraber yaşamak zorunda kalıyor. Yeterince hijyen sağlanamıyor. Ayrıca uyuz kışın daha sık rastlanan bir hastalıktır. Muhakkak toplum bilinçlenmeli.



