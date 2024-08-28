Uzman isim açıkladı: Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Dünyada Maymun Çiçeği virüsünün görülmesinden bu yana endişe taşıyan vatandaşlar, virüsün Türkiye'ye gelip gelmediği konusunu merak ederken uzman isimden açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan etmesiyle dünya maymun çiçeğine karşı alarm durumuna geçerken, hastalığın Türkiye’de görülüp görülmediği de büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

Megakent İstanbul’da da vatandaşların konuya ilişkin endişeleri sürerken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi" dedi.

'MAYMUN ÇİÇEĞİ İLE KOVİD FARKLI'

Güner, maymun çiçeğine karşı vatandaşların tedirgin olduğunu aktararak, koronavirüs salgını döneminde insanların evlerinden çıkamadığını aktararak şunları kaydetti:

"İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi. Maymun çiçeği ile Kovid arasında çok büyük fark var. Birisi uzun süreli temastan bulaşan bir hastalık, Kovid ise solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ondan dolayı bulaştırma katsayısı düşük bir hastalık. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herhangi bir durumda bizim her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette."

BATI NİL VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Güner ayrıca, Batı Nil virüsünün de hayvandan insana geçtiğini belirterek, "Bununla beraber isimlerini sayamayacağımız bulaşıcı hastalıklar var. Bunların hepsini takip etmek yönünde bilinçlenmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğimizden korkmamız normal. Herhangi bir hususta tedirgin olmadan, Bakanlığımızın bilgilendirme sayfaları, bilgilendirme rehberleri takip edilmeli. Bakanlığımız sıkıntılı bir durum olduğunda bilgilendirme yapıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir pandemiyle ilgili bir salgın beklentimiz yok" açıklamasını yaptı.