Uzman isim koronavirüste ölüm nedenini açıkladı

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, "Özellikle Covid-19’da ölüm nedeni sepsistir." ifadelerini kullandı.

Türk Yoğun Bakım Derneği’nin ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinin iş birliğiyle sepsisin tanı ve tedavisine ilişkin farkındalık eğitimi verildi. GAÜN Hastanesinin oditoryumunda gerçekleşen eğitimde, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan sepsisin tanısı ve tedavisi ile ilgili güncel bilgilere değinildi.

"KORONAVİRÜSTE ÖLÜM NEDENİ SEPSİS"

Eğitimin konuşmacısı GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, "Bu toplantıyı yapmamızın amacı farkındalığı artırmak ve hastaların bize daha erken başvurmasını sağlamaktır. Sepsis, hayvansal ve bitkisel organik maddelerin bakteriler tarafından yıkılmasıdır. Özellikle Covid-19’da ölüm nedeni sepsistir. Viral sepsis nedeniyle Covid'li hastalarımızı kaybediyoruz. Sepsisin bilinmesiyle birlikte hızlı bir tedavi söz konusu olabilir. Sepsisli hastaların yüzde 50’sinde ömür boyu değişiklikler oluyor. Uyku güçlüğü, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, hafıza zayıflığı, endişe hissi hastada kalabiliyor. Verilere göre sepsisin görülme sıklığı oldukça yüksek. Yılda 20 milyona yakın kişide sepsis vakası saptanıyor. Dünyada en sık karşılaşılan hastalığın sepsis olduğunu görüyoruz. Türkiye’de sepsis sebebiyle ölümün yüzde 62 olduğunu görüyoruz. Sepsis sebebiyle dünyada 10 kişiden 4’ü ölürken, Türkiye'de 10 kişiden 6'sını kaybediyoruz. Sepsis önlenebilmektedir. Amacımız ise bunu önlemektir" dedi.

"ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

Temel amaçlarının başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi sepsis hakkında bilinçlendirmek ve farkındalığı yükseltmek olduğunu vurgulayan Elay, "Sepsis önlenebilir bir hastalıktır. Dünyada ve Türkiye'de bu konu ile ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Bizim amacımız sepsisin erken tanınmasını sağlamaktır. Böylelikle mortalitenin (ölüm) önüne geçebiliriz. Sepsis tedavisini erken dönem vermezseniz ölüm riski yüksek olacaktır. Biz sepsisle gelen ve hastaneden yürüyerek çıkan 96 yaşında hasta gördük. 20 yaşında vefat eden hasta da gördük. Bunun yaşla değil süreçle ilgisi var. Erken müdahale edilmesi gerekir. Sepsisle ilgili farkındalık oluşturabilmek için düzenlemiş oldukları bu bilimsel programdan dolayı Türk Yoğun Bakım Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Sepsise karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitime doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı katıldı.

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

Devam eden sepsis daha ağırlaşarak septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.

SEPSİS KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Sepsis enfeksiyondan kaynaklandığı için hemen herkesin başına gelebilir. Ancak sepsis en yaygın olarak hamile kadınlarda, yaşlı yetişkinlerde, 1 yaşından küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde, diyabet, böbrek veya akciğer hastalığı veya kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde görülür ve bu bireylerde en ağır septik şoka ilerleme riskini taşır.

Sepsisin tedavisi antibiyotiklerle ve intravenöz yani damar içinden verilen sıvı desteği ile gerçekleştirilir ve erken tedavi bireyin hayatta kalma şansını artırır.