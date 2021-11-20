Uzman isim uyardı: Koronavirüsten korunmak isterken, evdeki tehlikeye dikkat!

Özellikle pandemi döneminde saçını evde boyamayı tercih eden kadınlar büyük tehdit altında. Uzman isim saç boyalarının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini ve boya kaynaklı alerjilerin vücutta kızarıklık, kaşıntı ve ödeme neden olabileceği konusunda uyardı.

Saç boyalarının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini ve boya kaynaklı alerjilerin vücutta kızarıklık, kaşıntı ve ödeme neden olabileceğini söyleyen saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, saçlarını evde boyamayı düşünenleri uyardı. Yavuz, “Küçük bir testle kullanacağınız boyaya alerjiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ancak saçınızı ilk kez boyatacaksanız, mutlaka bir profesyonelle çalışmalısınız” dedi.

Özellikle pandemi döneminde saçını evde boyamayı tercih eden kadınların sayısında artış olduğunu belirten saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, bu durumun sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini belirterek, “Kendini daha güzel ve daha mutlu hissetmek, görünümünde farklılık yaratmak isteyen kadınlar işe saç rengini değiştirmekle başlıyor. Bu dönemde kuaföre gitmek yerine saçını evde kendi boyamayı tercih edenlerin de sayısında artış var. Ancak maalesef karşılaşabilecekleri sağlık risklerini göz ardı ediyorlar” dedi. Yavuz, bilinçsizce alınan saç boyalarının bazı kişilerde yan etki yaratarak alerjik reaksiyonlara yol açabileceğinin altını çizdi.

GÜZELLEŞMEK İSTERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Boya kaynaklı alerjilerin yüzde, göz kapaklarında ve kulak arkasında kızarıklık, kabuklanma, kaşıntı ve vücutta ödem gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Veysel Yavuz, “Kadınlar güzelleşmek isterken sağlıklarından olabilir” dedi.

Kişinin boyaya alerjisi olup olmadığını basit bir testle anlayabileceğini söyleyen Veysel Yavuz, testin nasıl yapılacağını şu ifadelerle anlattı:

“Boyayı dirseğinizin iç yüzünde ya da kulağınızın arkasında test edebilirsiniz. Uyguladığınız bölgeyi 1 ya da 2 gün boyunca yıkamayın. Eğer bu bölgelerde sulanma, kızarma ya da kaşıntı olursa o boyayı kesinlikle kullanmayın.”

ALERJİ BELİRTİLERİ VARSA SAÇINIZI BOL SUYLA YIKAYIN

Kişinin saçını ilk defa boyatacaksa kesinlikle bir uzmandan yardım alması gerektiğini de vurgulayan Veysel Yavuz, “İlk boyama işlemi evde yapılmamalı. Mutlaka bir profesyonelle çalışılmalı. Boyama işleminden sonra kaşıntı, yanma gibi belirtiler hissederseniz hemen saçınızı bol suyla yıkayın. Eğer ciddi bir alerji söz konusuysa vakit kaybetmeden bir doktora başvurun. Bazı vakalarda kremler yeterli olurken, bazıları için antibiyotik ve hatta kortizon tedavisi bile gerekebilir. Sağlığınızı riske atmamanız için benim önerim, boya işlemlerini mutlaka kuaför salonlarında işin uzmanlarına yaptırmanız” diye konuştu.