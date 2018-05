Uzmanlar uyardı ! ''Bunlar çocukların eroini''

Hastalandıklarında çocuğunuza ilaç vermek onları kısa vadede iyileştirse de uzun vadede zararlı olabiliyor. İngiliz The Sun gazetesinden aktarılanlara göre Britanyalı doktor Chris van Tulleken, Calpol ismindeki ilacı ‘çocukların eroini’ olarak adlandırıyor. Ve ekliyor; ''Tüm ilaçların zarar verdiğini hatırlamakta fayda var.''



Birçok ebeveyn, hafif ateşin tehlikeli olmadığını ve kendi başına gideceğini ileri süren açıklamalara rağmen, çocuklarının vücudun enfeksiyonla savaşma şeklini kolaylaştırmak için Calpol kullanıyor.

Doktor Chris Van Tulleken çocuklarımıza verdiğimiz ilaçların ardındaki gerçeği keşfediyor.

Tylenol’un da olduğu gibi Calpol’un etken maddesi parasetamol. Parasetamol etken maddeli ilaçlar 40 yıl öncesine oranla üç kat daha fazla kullanılıyor. The Doctor Who Gave Up On Drugs isimli belgeselde yer alan Dr. Chris Van Tulleken, çocukların bu ilaçlara bağımlılık kazandığını iddia ediyor.

Ebeveynler, Calpol’u ateş düşürücü olarak çocuklarına veriyorlar.

Dr. Marlow “Calpol’da yer alan parasetamola bağımlı olan çocuk hastalarımız var. Tulleken, çocukların sevdiği bu tatlı pembe şeylere ışık tutmak istiyor. Ve bu ilaca biz ‘çocukların eroini’ ismini verdik” diye konuşuyor.

Calpol’un internet sitesinde ilacın soğuk algınlığı, ateş ve ağrıya iyi geldiği yazıyor.

Sun’dan aktarılanlara göre parasetamol etken maddesi içeren ilaçlar astıma neden olup böbrek, karaciğer ve kalbe zarar veriyormuş.

Acil tıp uzmanı Dr. Damian Roland parasetamol etken maddesi içeren ilaçların düzgün kullanılması halinde zararsız olduğunu savunuyor ve her ateşi çıktığında çocuklara bu tür ilaçları veren ebeveynleri eleştiriyor.

Çocuğunuz sağlıklıysa, yüksek olmadığı sürece ateşin çocuğunuza zarar vermeyeceğini söylüyor.