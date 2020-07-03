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  3. 03 Temmuz 2020 18:08

Uzmanlardan uyarı! ''Koronavirüs diyabet hastalığına neden olabilir''

Kalp Cerrahı Op. Dr. Bülent Polat koronavirüsle ilgili olarak, “Virüs, pankreastaki insülin yapan hücreleri de yok edebiliyor ve kalıcı şeker hastalığına neden olabiliyor” açıklamalarında bulundu.

Uzmanlardan uyarı! ''Koronavirüs diyabet hastalığına neden olabilir''
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Kalp Cerrahı Op. Dr. Bülent Polat, Kovid-19’un diyabet hastalığına neden olabileceğini açıkladı.

Korona virüsün neden olabileceği hastalıklara bir yenisi daha eklendi. İndependent Türkçe’den Lale Elmacıoğlu’nun haberine göre Kovid-19’u ağır şekilde geçirip, iyileşen kişilerde, dört büyük organdaki hasarın yanı sıra diyabet de görülebiliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kalp Cerrahı Op. Dr. Bülent Polat, “Virüs, pankreastaki insülin yapan hücreleri de yok edebiliyor ve kalıcı şeker hastalığına neden olabiliyor” dedi. 

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