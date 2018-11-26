Vajinismus Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. Cinsel birliktelik gerçekleşse bile kadın ilişki sırasında acı hisseder, keyif almaz ve kendini duvar gibi hissetmesine neden olabilir. Vajinismus farklı kombinasyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Her kadının kendi vajinismusu için ona özel kombinasyonu vardır. %90 psikolojik nedenlere bağlı, %10 ise anatomik nedenlerden kaynaklanabilir. Vajinismusa yol açan psikolojik etkenler ise; bilinmeyenden korkma, ağrı ve acı korkusu, kızlık zarını yitirme korkusu, cinsel tabular, yanlış bilgiler ve inanışlar, olumsuz dinsel ve ahlaki şartlanma, cinselliği değersizleştiren ve aşağılayan bir aile, zayıf ve güçsüz anne, baskıcı sert ve otoriter bir baba, pasif ve bağımlı eş, cinsel şiddet ve taciz, gebelik korkusu, zorla evlendirilme vs.



Vajinismus Tedavisinde Süreç Nasıl İşler ve Tedavi Süresi Nedir?

Vajinismus %100 tedavisi olan bir hastalıktır ama tedavinin mutlaka kişiye özel ve bilimsel yöntemlerle yapılması gerekir. Hem jinekolog hem de cinsel terapist yetisine sahip olan hekimler tercih edilmelidir. Çünkü cinsel terapi konusunda deneyimi olmayan jinekologlar yanlış yönlendirmelere neden olabilir. Vajinismus tedavisinde ilk değerlendirme önemlidir. Kesinlikle çiftin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Sonrasında jinekolojik değerlendirme yapılır ve vajinismus derecesi belirlenir. Tedavi kişiye göre değişiklik gösterse de ortalama 1 hafta 10 gün süresinde tedavi yapılabilmektedir. Vajinismusun tedavi sürecinde ilk olarak belli bir aşamaya gelene kadar cinsel birliktelik yasaklanır, kadının kendi bedenini tanıma egzersizleri verilir, derin gevşeme teknikleri gösterilir, kegel egzersizleri yaptırılır sonrasında parmak egzersizlerine geçilir.

Yine çok merak edilen vajinismus tedavisinde ağrı olur mu sorusunun cevabı ise nettir. Tedavi sürecinde herhangi bir ağrı veya acı hissedilmez. Aynı zamanda vajinismus tedavisinde sabır, eşin desteği, motivasyon, tutarlı çaba gibi birçok unsur vajinismus tedavisine doğrudan etki eder.

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