Vaka artışı durmuyor! Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 13 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısı ise bin 350 oldu.

Türkiye'de Mart ayı itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreci sonrası vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, 13 Mart 2021'e ait koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 150 bin 98 test yapıldı, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 350 olarak açıklandı.



Koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 2 milyon 886 bin 12'ye, can kaybı ise 29 bin 421'e yükseldi. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı 2 milyon 685 bin 560 oldu.