Vaka artışı sürüyor! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 305 bin 103 test yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs verileri açıklandı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 305 bin 103 test yapıldı, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 658'e yükseldi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845, toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, toplam vefat sayısı 33 bin 454, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 658, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 268 bin 678 oldu.



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.



