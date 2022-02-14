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Vaka sayısı en çok artan iller belli oldu

Vaka sayısı en çok artan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak - 4 Şubat haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre vaka sayısı en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu.

Etiketler haftalık vaka haritası
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