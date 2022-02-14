Vaka sayısı en çok artan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak - 4 Şubat haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre vaka sayısı en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu.

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/286XshS2CM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana. pic.twitter.com/bcGpct0VV7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022

SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU



13 Şubat 2022 koronavirüs tablosuna göre, 419 bin 556 Covid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.



