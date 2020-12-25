Virüsün nasıl yayıldığı modellendi! Korona yemek masasında böyle bulaşıyor

Japonya'daki Hexagon Manufacturing Intelligence adlı teknoloji şirketinden araştırmacılar, yılbaşı yaklaşırken evlerde yapılacak etkinlikler için uyarı niteliğinde bir çalışma hazırladı. Uzmanlar, asemptomatik bir kişinin bir masada diğer insanlara karşı oluşturduğu corona virüs risk düzeyini göstermek için bir model oluşturdu.

Mühendisler, geliştirdikleri simülasyonun bireylerin ve ailelerin yılbaşı boyunca kaşılacaklarını Covid-19 riskini değerlendirmelerine yardımcı olabileceğini umuyor.

Yapılan çalışma kapsamında, araştırmacılar 4,9 metre ve 3,7 metre boyutlarındaki ortama boyutlara sahip bir odayı ele alarak iki farklı model oluşturdu. İlk versiyonda odadaki tüm havalandırma kapatıldı, ikinci versiyonda ise iki pencere ve bir kapı açık bırakıldı. corona virüsün odadaki yayılımı her iki model de 10 dakika boyunca gözlemlendi.

CORONA VİRÜS PARTİKÜLLERİ KISA SÜRE İÇİNDE HAVADA BİRİKİYOR

Ardından, araştırmacılar, düzenli nefes alma ve konuşma sırasında bir kişinin ağzından çıkan parçacıkları haritalandırdı. Hexagon’un Endüstri Direktörü Keith Perrin, “Yetkililerin ve genel halkın kendilerini ve birbirlerini Covid-19’dan en iyi nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için bir halk eğitimi çabasının parçası olarak simülasyonu oluşturduk. Japonlar pandemiden önce de hastalandıklarında maske takıyorlar ve sosyal mesafe uyguluyorlardı. Bu yüzden farklı önlemlere ilgi duyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Perrin, radyatörlerden, yiyeceklerden ve yemek masasının etrafında oturan insanlardan gelen ısının, corona virüs parçacıklarını tavana doğru ittiğini, ancak odada havalandırma yoksa geri dönüp odanın etrafında döndüğünü söyledi. Bunun Covid-19 riskini oldukça yükselttiğini ifade eden Perrin, ev halkının pencereleri sıklıkla açmasının kritik önemine dikkat çekti.

HAVALANDIRMA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Perrin, “Açık pencereler aracılığıyla parçacıklar neredeyse anında dışarı çıkar. İyi havalandırma bu yüzden çok önemlidir. Temiz havanın dolaşımını sağlamak ve partiküllerin birikmesini önlemek için mümkün olduğunca çok pencere ve kapının açık olduğundan emin olun” dedi.

Diğer taraftan, modellemeyi gerçekleştiren mühendisler, havalandırmanın tek başına aile ve dost yemeklerinde corona virüsten koruyamayacağını da ortaya koydu. Havalandırmanın bulunmadığı simülasyon, biriken enfekte partikül sayısının önerilen minimum mesafe olan 2 metre ötesine geçtiğini gösteriyor.

EN AZ 6 KİŞİYE BULAŞIYOR: YEREL SALGIN TEHLİKESİ

Uzmanlar, ayrıca yapılan hesaplamaların havalandırılmamış bir odada bulunan Covid-19’lu bir kişinin corona virüsü altı kişiye daha bulaşacağını gösterdiğini açıkladı. Ancak, pencerelerin açık olduğu ortalama bir yemek odasında ise istatistiksel olarak başka hiç kimsenin enfekte olmayacağı belirtildi.

Perrin, "Benzer koşullar varsayıldığında, odadaki pencerelerin açılması üç iletim yinelemesi boyunca, virüsün matematiksel olarak 216 kişiye bulaşmasını engelliyor. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa yılbaşı etkinliklerinin yerel salgınlara yol açması mümkün” değerlendirmesini yaptı.