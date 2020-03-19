Virüsün yayılması ne zaman duracak ?

Radyo Trafik ortak yayınında Radyo Trafik Ankara Yayın Sorumlusu Elvan Palaşoğlu’ya konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronovirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün damlacık yoluyla bulaştığının altını çizen Ceyhan, “Koronavirüste güvenli mesafe bir buçuk metre. Daha sık bulaşma şekli temasla oluyor. Masa üzeri, kapı kolu gibi ortak kullanılan yüzeylere yerleşen virüs temasla ele geçip, ağız, göz ve burnumuza dokunmamızla bulaşıyor.” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ ÖNLEMLER YETERLİ Mİ

Prof. Dr. Ceyhan salgın hastalıklarda tespitin önemine vurgu yaparak, “Her ülke kendi çapında önlemler alıyor. Tespit edemediğimiz kaynaklarda önlem alamıyoruz. Sınırları kapatıp uçuşları yasaklıyoruz, okullar kapatılıyor. İş yerlerini kapatmak gerekiyor. Kalabalık yerlere gitmemek de önlemlerin başında geliyor. Bunu bir savaş gibi düşünün. Savaşın ilk cephesinde başarılı olduk. İlk vakamızı bir süre sonra gördük. İkinci cephedeki savaş çok önemli. İlk cephedeki savaşı devlet veriyor. İkinci cephede kurumlar ve medya var. Ortak bir stratejiyle virüsle savaşmalıyız.” şeklinde konuştu.

COVİD-19 İLE GRİBİ AYIRAN BELİRTİLER

Gelen bir soru üzerine, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan grip ile koronavirüs vakasını ayıran temel bir belirtinin olmadığını bildirdi. Koronavirüsün ancak test yoluyla belirlenebildiğini kaydeden Ceyhan, “Testte de bir sorun var. Polikliniklere ateş ve öksürükle başvuruluyor. Bütün bu şikâyetle gelenlere test yapmak olanaksız. Test kitini yeterli düzeyde bulmak mümkün değil. Aynı sıkıntıyı ABD ve Avrupa ülkeleri de yaşıyor. Bir sınırlama koymak lazım.” ifadelerini kullandı.

“1 YILDAN ÖNCE AŞI OLMAZ”

Koronavirüs vakası ortaya çıktıktan sonra başlanan tedavi yöntemlerine de değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı için en az bir yıl beklenmesi gerektiğine vurgu yaptı:

“Koronavirüs tedavisi için denenen çok ilaç var ama güvenilebilir bir ilaç yok. Aşı medyada yanlış değerlendiriliyor. Hemen “aşı bulundu” diye başlık atılıyor. Halbuki öyle bir durum yok. Önce hayvan deneyleri yapılmalı. Bir yıldan kısa bir sürede aşı olmaz. Kesinlikle bir aşı bulunacak diye bir durum yok. İnsanlar yıllardır AIDS ile savaşıyor, henüz bir aşısı yok!”

ELDİVEN VE MASKE KULLANIMI

Ceyhan, salgın hastalıklar konusunda doğru bilinen yanlışları anlattı. Eldiven kullanımının faydası olmadığını, aksine eller nemlendiği için virüsün çoğalmasına ortam hazırlandığını dile getiren Mehmet Ceyhan, maskelerin de yanlış kullanıldığının altını çizdi. Uzun süre takılan maskenin zarar verdiğini söyleyen Başkan Ceyhan, “Ateşiniz varsa muayene olana kadar maske takmalısınız. Maskenin bez kısmına dokunulmamalıdır. Lastikten ya da kordondan tutularak takılmalıdır. Maskeler tek kullanımlıktır. Sonrasında bir poşete konulup atılmalı ve eller yıkanmalıdır.” sözleriyle vatandaşları uyardı.

VİRÜSÜN YAYILMASI NE ZAMAN DURACAK

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hava sıcaklıklarının artmasıyla virüs yayılımının azalacağı yönündeki bilgilerin yine yanlış olduğunu belirterek, “Keşke öyle olsa. Maalesef böyle bir garanti vermek mümkün değil. Güney yarımkürede de hastalık var. Yeni bir virüs ortaya çıkıyor ve hiç bağışıklığı olmayan dünya nüfusuna yayılıyor. Tedbirler elden bırakılmamalı!” ikazında bulundu.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Radyo Trafik dinleyenlerinden gelen soruları da yanıtladı ve merak edilen konulara açıklık getirdi:

“Koronavirüsün hayvandan insana bulaşması beklenen bir durum. Gerçekten yarasa kökenli olma ihtimali var. Bizden hayvana bulaşır mı derseniz böyle bir vaka oldu. Ancak paniğe gerek yok. Sigara içmek ciddi risk faktörü. Çin’deki bir çalışmada erkeklerin hayatını daha fazla kaybettiği gözlemlendi. Bu farkın ise sigaradan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çocuklarda ise hastalık hafif seyrediyor.”

Ayrıca sosyal medyada yayılan bilgilerin de yanlışlığından yakınan Ceyhan, Tuzlu su ile gargara yapmanın koruyucu etkisinin olmadığını, aksine zararları olduğunu söyledi. Gıda yoluyla virüsün zarar vermediğini de kaydeden Mehmet Ceyhan, yine iddia edildiği gibi virüsün laboratuarda üretilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMELİ Mİ

Henüz sokağa çıkma yasağının düşünülmemesini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Olayın gidişine bakılmalı. Kendi haline bırakılırsa iyi olmaz. Gerekiyorsa bu sokağa çıkma yasağı dahil her türlü karar alınmalı.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.