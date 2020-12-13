Yargıdan yüz binlerce sağlık çalışanına kötü haber!

Sağlık emekçilere koronavirüsle en ön saflarda savaşırken, Covid-19 bir meslek hastalığı kabul edilmiyor. Sendikalar ve meslek örgütleri, özellikle nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için Covid-19'un meslek hastalığı kapsamına alınmasını talep ederken, yargıdan önemli bir karar geldi.

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) sitesinde yer alan sayaçta koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 243 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası konuyu yargıya taşıdı. Sendika, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kovid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde; pandemi koşullarında çalışan kişilerin salgına yakalanmaları durumunda iş kazası kapsamına alınmamaların hiçbir izahının olmadığı savunuldu. Mevzuata aykırı olduğu ifade edilen genelgenin iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

SGK: MESLEK HASTALIĞI SAYILMASI MÜMKÜN DEĞİL

SGK’dan davanın görüldüğü Danıştay 10. Dairesi’ne gönderdiği savunmada, Covid-19’unun tüm dünyanın maruz kaldığı bir risk olması nedeniyle meslek hastalığı ya da iş kazası sayılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Salgına karşı sadece işverenlerin değil, toplumun tamamı tarafından önlem alınması gerektiği vurgulanan savunmada, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, tarafların görüşünü alan Danıştay 10. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Covid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece Covid-19'un meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesine ilişkin süreç devam edecek. 10. Daire, sendikanın iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

Hükümetten konuya ilişkin son açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Selçuk, "Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse meslek hastalığı kapsamında oluyor, memursa da vazife malulü kapsamında oluyor. Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 5 başvurunun 2'si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz aslında" dedi.