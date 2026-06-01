Yaz hamilelerine hayati uyarılar... Erken doğum riski kapıda!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, yaz aylarında hamileleri bekleyen tehlikelere karşı uyardı. Aşırı sıcaklarda sıvı kaybının erken doğumu tetikleyebileceğini belirten uzman isim; güneş çarpması, gıda zehirlenmesi ve uzun tatil yolculuklarındaki pıhtı atma riskine karşı alınması gereken hayati önlemleri tek tek sıraladı.

Kavurucu yaz sıcaklıkları tüm yurdu etkisi altına alırken, bu zorlu mevsimi en hassas geçiren grupların başında anne adayları geliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, yaz gebeliklerinde anne ve bebek sağlığını tehdit eden unsurlara karşı çok kritik uyarılarda bulundu. Özellikle aşırı sıcaklara bağlı sıvı kaybının sadece halsizlik değil, erken doğum gibi ciddi tablolara yol açabileceği belirtildi.

Sıvı Kaybı Rahim Kasılmalarını Başlatabilir

Yaz aylarında artan terlemeyle birlikte vücudun sıvı ihtiyacının zirveye çıktığını belirten Op. Dr. Sedat Baylar, su tüketiminin gebelikteki hayati rolünü şu sözlerle vurguladı:

"Gebelikte vücudun sıvı ihtiyacı zaten artmaktadır. Yazın terlemeyle oluşan sıvı kaybı telafi edilmezse; baş dönmesi, halsizlik ve tansiyon düşüklüğü gibi sorunların yanı sıra erken doğumu başlatabilecek rahim kasılmaları ortaya çıkabilir. Anne adaylarının gün boyu bol su tüketmesi şarttır."

Yaz Hamileleri İçin Uzmandan 4 Altın Kural

Op. Dr. Sedat Baylar, gebelik takibinin ve düzenli doktor kontrollerinin yaz aylarında kesinlikle aksatılmaması gerektiğinin altını çizerek günlük yaşam için şu tedbirleri sıraladı:

Riskli Saatlerde Güneşe Çıkmayın: Güneş ışınlarının en dik ve yoğun geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı. Zorunlu durumlarda ise açık renkli, nefes alan bol kıyafetler giyilmeli, mutlaka şapka ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılmalı.

Gıda Zehirlenmelerine Dikkat: Sıcak havalar, gıdaların çok daha hızlı bozulmasına zemin hazırlar. Gıda zehirlenmeleri hem anne hem bebek için büyük risktir. Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı, sebze ve meyveler sirkeli suda iyice yıkanmalı.

Tatil Yolculuğunda Pıhtı Tehlikesi: Yaz tatiline çıkacak anne adayları için en büyük risklerden biri uzun süreli hareketsizliktir. Saatlerce aynı pozisyonda oturmak bacaklarda ödem ve ölümcül pıhtılaşma (tromboz) riskini artırır. Yolculuklarda sık sık mola verilmeli ve kısa yürüyüşler yapılmalı.

Acil Durum Sinyalleri: Beklenmedik bir belirti, ağrı veya olağan dışı bir durum hissedildiğinde vakit kaybetmeden tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

İHA