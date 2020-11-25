Yeni araştırmalar plazma tedavisinin etkisinin az olduğunu ortaya koydu

Arjantin'de yapılan klinik araştırma, daha önce corona virüs geçiren kişilerden alınan plazmanın, daha sonra diğer corona virüs hastalarının tedavisi için kullanılması araştırıldı.

The New England Journal'da yayınlanan çalışma, daha önce Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerin kanlarından alınacak plazmanın, acil durumlarda Covid-19 hastalarına verilmesinin etkisinin çok az olduğunu ortaya koydu.

Ekim ayında, Hindistan'da yapılan araştırmada da, daha önce Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerin kanlarından alınacak plazmanın, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomları iyileştirdiğini, ancak hastalığın ilerleme riskini azaltmadığını ve solunuma etkisini azaltmadığı öne sürülmüştü.

AĞUSTOS’TA ABD’DE ONAY VERİLMİŞTİ

Ağustos’ta ABD'de Covid-19 hastalığının corona virüse karşı antikor içeren kan plazması ile tedavisi için acil durum onayı verilmişti.

Çıkan onaya göre, Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerin kanlarından alınacak plazma, acil durumlarda Covid-19 hastalarına verilecek. Böylece Covid-19'a bağlı ölümlerin önemli oranda önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bilimsel olarak, Plazma tedavisinin Covid-19'a bağlı ölümleri azaltmada ne kadar etkili olduğu şu ana kadar kesinlik kazanmış değil. Fakat yüz yılı aşkın bir süredir uygulanan plazma tedavisi doğal bir enfeksiyon sonucu vücutlarında antikor oluşan hastalardan alınan plazmalar aracılığıyla yapılıyor ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor.

TRUMP TARİHİ BİR ATILIM OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, sınırlı da olsa "umut verici" veriler elde edildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın plazma tedavisi için acil durum onayı vermesini, "tarihi bir atılım" olarak nitelendirmişti.