Yeni bir HIV türü keşfedildi!

Bilim insanları, bunun yeni bir alt tür olduğunu söyleyebilmek için birbirinden bağımsız olarak en az üç vakanın incelendiğini belirtti.

Üçü de Kongo'da ortaya çıkan bu türler, 1938, 1981 ve 2001 yıllarında fark edildi. 2001'deki vakanın diğerlerinden farklı olarak anneden çocuğa bulaştığı gözlemlendi.

2001 yılındaki örneği incelemek ve haritalamak için yeni teknikler üzerinde çalıştıklarını söyleyen araştırmacılar, bu süreci 'adeta samanlıkta iğne arama ve ardından o iğneyi mıknatısla dışarı çekmeye' benzettiklerini belirtiyorlar.

'Mevcut tedaviler yeni türle savaşabilir'

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, durumun endişe yaratacak bir şey olmadığını belirterek "Çok fazla insan bu hastalığa yakalanmadı" dedi.

Fauci, yeni HIV türünün diğer alt tiplerinden farklı bir şekilde hareket edip etmediğinin henüz belli olmaıdğını, ancak mevcut tedavilerin bu yeni türle savaşabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

HIV virüsünün sürekli olarak mutasyon geçirme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Fauci, "Bu keşif bize HIV salgınını sona erdirmek için, durmadan çalışmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler HIV ve AIDS Ortak Programı (UNAIDS) ise 2016 yılında 1.8 milyon insana HIV virüsü bulaştığını tahmin ediyor.

Bağışıklık sistemine zarar vererek AIDS hastalığa neden olan HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), kan yoluyla bulaşıyor.