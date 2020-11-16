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  3. 16 Kasım 2020 16:59

Yeni yasaklar gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17.00’da video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.

Yeni yasaklar gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor!
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler ve olası tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.


İHA

koronavirüs bilim kurulu
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