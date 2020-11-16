Yeni yasaklar gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.



Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler ve olası tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.





