Yeni yasaklar gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor!

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler ve olası tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.
İHA
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