Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı

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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM) koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faz 1 çalışmasına değinen Prof. Dr. Çalış, "Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve üniversitemizde Faz 1 çalışmaları devam eden Covid-19 aday aşımızın ilk aşı dozlaması 44 gönüllümüzde tamamlandı. Herhangi bir yan etkisi görülmedi. Birkaç gün içinde geçeceğimiz ikinci doz uygulamanın da başarılı geçmesini ümit ederiz" dedi.
DHA
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