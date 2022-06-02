Yüz Gerdirme İle Gençlik Çok Yakınınızda!

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan kırışıklıklar ve sarkmalar, ayna karşısında çok fazla çirkin görünmenize neden olabilir. Kimse kendini bu şekilde görmek istemez. Çünkü güzellik, insanın her yaşta ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Ancak her ne kadar istemesek de bu tip yüz sorunları karşımıza çıkar.

Bu durumda ise çareyi estetik operasyonlarında buluruz. Yüzde meydana gelen bu bozukluklardan kurtulmak için yüz germe operasyonlarına başvurabilirsiniz. Vanity Estetik, hizmetleri arasında yer alan yüz germe, alanında uzman kadrosu ile hizmet verdiği alanların başında yer alıyor.

Bu uygulama ile sarkık bir halde bulunan dokular tekrardan eski haline getirilir. Güzellik konusunda bir eksikliğinizin olduğunuzu düşünüyorsanız, Vanity Estetik’in deneyimli, uzman cerrahları ile görüşebilirsiniz.

Yüz gençleştirme ameliyatı, kırışıklık ve sarkmaların en hızlı yoldan kaybolması için uygulanır. Vanity Estetik, yüz germe konusunda çok deneyimli bir estetik hastanesidir. Bu hizmetten faydalandığınız zaman 10 yaş kadar gençleşebilirsiniz. Ameliyat sonrasında yaşlanma etkileri yoğun şekilde azalır.

Ameliyatlı yönteme alternatif, ameliyatsız yüz germe işlemini de uygulanabilir. Bu işlem sırasında yüzünüz gerilirken aynı zamanda göz çevrenizdeki kırışıklıklara da müdahale edilir.

Böylece orantılı bir görüntü kazanmanız sağlanır. Cildinizi olduğundan daha fazla genç göstermek için Vanity Estetik'i tercih edebilirsiniz. Germe işlemleri konusunda modern teknikler uygulayan hastane, bu süreçte çok farklı hizmetleriyle de karşımıza çıkar.

Vanity Estetik'te Ne Gibi Ayrıcalıklar Vardır?

Vanity Estetik'e gittiğiniz zaman çeşitli ayrıcalıklar ile karşılaşacaksınız. Başvuru yapan müşterilerine online muayene imkanı tanır. Böylece hem operasyon öncesinde hem de sonrasında iyi bir izlenme süreci yaşarsınız.

Ayrıca kişiye özel hasta danışmanı da vardır. Bu danışmanlara 7/24 ulaşma imkanınız vardır. Bunun yanı sıra konaklama ve VIP gibi hizmetleri de bulunuyor. Ayrıca az bir bütçeyle bile güzel bir insan olabilmenize imkan veriyor.

Yüz Germe İçin En Uygun Yaş Kaçtır?

Kırışıklıklarla ya da sarkmalarla karşı karşıya kaldıysanız, yüz germe yaşınız gelmek demektir. Ancak bunun için fazla zaman kaybetmemeniz gerekir.

Bu işlemleri erken yaşlarda yaptırmanız, ileride sıkıntı yaşamamanız açısından önemlidir. Ayrıca ne kadar erken zamanda germe yapılırsa en iyi sonuca ulaşmanız o kadar kolay olur. Vanity Estetik, yaşınızın uygunluğunu mutlaka belirtir.

Neden Yüz Gerdirme Ameliyatı Olmalıyım?

Vanity Estetik, amaç olarak insanların kendilerini daha iyi güvenli hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Eğer siz de kendinizi daha güzel görmek istiyorsanız, yüz gerdirme operasyonundan yararlanmalısınız. Cildinizdeki hacmin kaybolmaması için bu estetiği olmanız gerekir. Böylece hem sağlıklı hem de genç biri olarak görünmeniz kolaylaşır.

Yüz Gerdirme Operasyonu Ne Kadar Sürer?

Operasyon süresi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Mini yüz gerdirme operasyonlarının 2 saatten bile az sürebildiği olabiliyor. Ancak standart uygulamalarının 3-4 saat içerisinde gerçekleştiğini bilmeniz gerekir. Germenin yanı sıra kaş cerrahisi ve göz kapağı işlemleri de yapılırsa bu süre 6 saate kadar çıkabilir.

Yüz Gerdirme Operasyonunun Riskleri Var Mıdır?

Yüz gerdirme operasyonları mutlaka uzman cerrahlar tarafından yaptırılmalıdır. Aksi halde birtakım risklerin oluşması muhtemeldir. Özellikle de enfeksiyon riskini göz ardı etmemek gerekir.

Ancak Vanity Estetik, tüm bu riskleri ortadan kaldırarak hareket eder. Özellikle de sigara kullanımı yapmayan bireylerin bu konuda daha şanslı olduklarını dile getirir. Bazı hastalarda fonksiyon kaybı gibi geçici durumların yaşandığı da olabiliyor.

Ameliyatsız Yüz Gerdirme Kalıcı Mıdır?

Vanity Estetik, yüz gerdirme ameliyatının yanı sıra ip askıyla yöntemini de uygular. Bu uygulamalarda da maksimum kalıcılığı yakalar.