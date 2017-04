Altay'da revizyon zamanı

Normal sezonun son 2 haftasında play off'a odaklanacaklarını, bu süreçte bazı isimleri dinlendirmeyi planladığını dile getiren Biçer, "Artık tek hedefimiz play off. Pazar günü farklı tercihler yapabilirim" diye konuştu.



Finallerde her oyuncusuna ihtiyaç duyacağını ifade eden Cneyt Biçer, "Hedefimize play off'tan ulaşmak için tüm ekibin hem fiziksel hem de mental açıdan hazır olması gerekiyor" dedi.

Altay'da kırmızı kart cezalısı sağ kanat Furkan ile sarı kart cezalısı stoper Murat Türkkan forma giyemeyecek. Cüneyt Biçer'in, kaleci Serkan, Necdet, Erhan, Halil Karataş, Atakan, Halil Yılmaz, Murat Uluç, Abdülkadir gibi as oyuncuların yerine kaleci Aydın, Hayrullah, Ulaş, Emre, Mustafa, Muhammed, Hasan, İbrahim Akın, Yolcu, Ferdi gibi yedekleri sahaya sürmesi bekleniyor.